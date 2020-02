Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Karussell der Kandidaten

Jüngst wollten wir von Mike Mohring (CDU) wissen, ob es nicht eine Frage der Vernunft sei, gegen den Linken Bodo Ramelow anzutreten, um für klare Verhältnisse zu sorgen. Es ging um den dritten Wahlgang bei der Ministerpräsidentenwahl. Die Wertung der Stimmgewichtung im dritten Wahlgang ist seit Langem umstritten. Zumindest, wenn es keinen Gegenkandidaten gibt. Deshalb hatte Ramelow den Fraktionsvorsitzenden aufgefordert, ins Rennen zu gehen.

Aber der Vorstoß des Linken war wie ein leuchtend roter Apfel, der süß aussieht, aber vergiftet ist. Denn Mohring liefe als einziger Gegenkandidat Gefahr, mit den Stimmen von CDU und FDP (kein Problem) sowie der AfD (großes Problem) zum Regierungschef gewählt zu werden. Damit wäre der Christdemokrat zwar am Ziel seiner Träume, aber in seiner Partei nicht mehr tragbar. Weil die AfD kein Partner sein darf.

Auf unsere Frage antwortete Mohring daher wie folgt: „Wir haben eine einstimmige Beschlusslage in unserer Fraktion, dass wir Bodo Ramelow nicht zum Ministerpräsidenten wählen. Auch wenn Ramelow mich jetzt zur Kandidatur auffordert: Wer das Risiko einer Minderheitsregierung eingeht, muss mit diesem Risiko leben.“

Das klang so, als wolle er selbst nicht kandidieren. Aber explizit gesagt hat er es nicht, sondern in Wahrheit alles offen gelassen.

Da inzwischen die AfD angekündigt hat, im dritten Wahlgang dabei zu sein, der Sundershäuser Bürgermeister seinen Hut in den Ring geworfen hat, die FDP über einen Bewerber nachdenkt und der CDU-Ehrenvorsitzende Bernhard Vogel sowie Landesvize Christian Hirte ihre Partei auffordern, der AfD in Durchgang drei nicht das Feld zu überlassen, kommt das Kandidatenkarussell richtig in Schwung.

Mit oder ohne Mohring. Ramelow muss sich um seine Wahl immer weniger Gedanken machen.