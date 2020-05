Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Kein Stigma des Versagens

Kein Sitzenbleiben mehr in den Klassen 5 und 7. Für Schüler schien die Änderung der Thüringer Schulordnung ein Segen. Endlich nicht mehr dieser Druck, diese Angst des Versagens, die kontinuierlich stieg, je näher das Ende des Schuljahres rückte und damit die Zeugnisausgabe.

Also ist Sitzenbleiben schlicht Unsinn, oder macht es unter bestimmten Umständen nicht doch Sinn?

Das hängt wie so oft vom Einzelfall ab.

Bei einem Schüler, der mit seinem Lehrer nicht klarkommt und deshalb keinen Bock mehr aufs Lernen hat, wäre Sitzenbleiben Quatsch. Hier könnten und müssten persönliche Gespräche helfen. Ist ein Schüler aber mit dem Stoff überfordert, kann das Wiederholen der Klasse hilfreich sein. Allerdings darf der Schuss vor den Bug nicht dazu führen, dass er sich wie ein Versager fühlt. Denn dann wird die Integration in der neuen Klasse schwer.

Im Idealfall wäre das Sitzenbleiben nicht nötig. Weil alle Schüler auf dem mehr oder minder gleichen Wissensstand sind. Aber das würde voraussetzen, dass sich die Lehrer auch genug Zeit nehmen können für jeden einzelnen Schüler.

Wegen Lehrermangel wird es ohne Sitzenbleiben kaum gehen

Die Thüringer Sitzenbleiberzahlen der vergangenen Jahre legen nahe, dass das nicht funktioniert. Zumindest sind sie gerade in der 6. und 8. Klasse stark angestiegen. Was darauf schließen lässt, dass es in den Klassen davor mit der Vermittlung der Lerninhalte nicht so gut geklappt hat.

Auch der Lehrerverband hat bereits eine Abschaffung der Nichtsitzenbleiber-Regelung gefordert. Solange in den Schulen weiter Lehrermangel herrscht und nicht ausreichend viele Pädagogen Schüler individuell und optimal fördern, wird es ohne Sitzenbleiben kaum gehen. Und daran ist nichts Verwerfliches. Nur darf die Ehrenrunde kein Stigma sein.

