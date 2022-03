Leitartikel: Klarheit liegt auf der Hand

Fabian Klaus über die AfD und den Verfassungsschutz

Die Besetzung der wichtigen Parlamentarischen Kontrollkommission (ParlKK) im Landtag verkommt mit jeder weiteren Plenarsitzung zu einem immer absurderen Theater. Die Parteien im Landtag wollen kein AfD-Mitglied in dem Gremium, das den Verfassungsschutz kontrolliert.

Aus nachvollziehbaren Gründen. Immerhin wird die Partei vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft und hat sich das redlich verdient. Dass Thüringens Parteichef Björn Höcke nach wie vor als die extrem rechte Hauptfigur gilt, der ein Hauptteil der Verantwortung für die Einstufung zugeschrieben wird, hat er sich ebenso redlich erarbeitet. Auch wenn die letzten Entgleisungen des Thüringer AfD-Führers schon einige Zeit zurückliegen mögen und er zuletzt so getan hat, als würde er seinen Kopf vor jeder Plenumsrede in einen großen Sack Kreide eintauchen … Als er jüngst im Plenum die Corona-Impfung mit den Menschenversuchen im Dritten Reich gleichsetzte und damit die Nazi-Verbrechen relativierte, war Kreide offenbar (kalkuliert?) aus.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Dass sein parlamentarischer Geschäftsführer in der jüngsten Landespressekonferenz von extremen Äußerungen seines Partei- und Fraktionsführers sprach, ist da nur ein weiteres Teil in diesem Puzzle. Mit Blick auf die Verfassungsschutzkontrolle kann das nur bedeuten, dass kein Vertreter dieser Partei hier einen Fuß in die Tür bekommen sollte. Wenn es dafür ein faires parlamentarisches Verfahren braucht? Dann los. Aber es braucht endlich eine Entscheidung, um diesen Eiertanz zu beenden – dafür ist die Verfassungsschutzkontrolle, gerade in Thüringen vor dem Hintergrund des NSU, zu wichtig.

Fabian.Klaus@funkemedien.de