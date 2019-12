Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Kompromiss des Regierens

Minderheitsregierungen sind unsichere Konstruktionen. Nicht selten halten diese Bündnisse keine volle Legislaturperiode durch, weil sich die Partner zerstreiten. Allerdings bieten sie auch eine Chance. Da hat Parität-Chef Stefan Werner Recht.

Die Chance ist, dass es gerechter zugeht.

Bei klassischen Mehrheitsverhältnissen arbeiten die Ministerien Gesetzentwürfe aus, und die die Regierung tragenden Fraktionen nehmen kleinere Änderungen vor. Alles andere ist oft schon in Arbeitskreisen oder dem Koalitionsausschuss verabredet worden.

Die Opposition darf zwar eigene Anträge stellen, darüber wird auch diskutiert. Aber in der Regel werden sie im Landtag abgelehnt.

Wenn die Regierung selbst aber nicht mehr ausreichend viele Abgeordnete hinter sich versammelt, wie aktuell in Thüringen, kommt dem Parlament eine größere Bedeutung zu. Vor allem die Opposition profitiert davon. Sie kann mitregieren, weil die Regierung alleine keine Initiativen mehr durchdrücken kann.

All das funktioniert allerdings nur, wenn beide Seiten zu Kompromissen bereit sind.

Bedauerlicherweise jedoch haben gegenseitige Zugeständnisse ihren Preis. Oder anders formuliert: Es besteht zum einen die Gefahr, dass durch den kleinsten gemeinsamen Nenner am Ende alle unzufrieden sind. Und zum anderen kann eine solche Einigung richtig teuer werden, weil jeder seine Interesse gewahrt sehen will. In Zeiten voller Kassen ist das kein Problem. Aber der nächste wirtschaftliche Abschwung kommt bestimmt.

Linke, SPD und Grüne wollen bekanntlich nur mit CDU und FDP über gemeinsame Vorhaben reden. Aber wir sind jetzt schon gespannt, wenn CDU und FDP erste Vorschläge präsentieren, die Rot-Rot-Grün ablehnt, aber die die AfD mitträgt. Dann würde quasi die Opposition regieren.

