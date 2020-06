Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Lehrer als sichere Bank

Sechs Wochen Sommerurlaub, dazu noch ständig Ferien. Oft verbeamtet und also abgesichert, dazu spätestens um 14 Uhr Feierabend und innerlich ausgebrannt – das Berufsbild der Lehrer hat viele Risse.

Es wird tatsächlich schlechte Beispiele geben – wie in jeder Berufsgruppe. Aber die fallen nun mal auf. Auch in der Corona-Zeit, in der die Schüler im Home-Office büffeln anstatt auf der Schulbank zu sitzen, zeigen sich Unterschiede. Von manchen Klassenlehrern hat man seit Wochen nichts gehört, andere organisieren im Alleingang Videokonferenzen.

Aber es braucht auch starke Nerven, Lehrer sein zu wollen. Das liegt nicht nur an frechen Schülern und forschen Eltern, sondern auch an fehlenden Kollegen und – vor allem – an moderner Ausstattung, die Schule attraktiv machen könnte. Manche Armbanduhr der Schüler kann mittlerweile Astronomie anschaulicher erklären als jedes Buch der Lehrer.

Lehrer, die ihren Schülern die Welt nicht nur erklären, sondern auch zeigen wollen, müssen Klassenfahrten oft über ihr Privatkonto abwickeln, mit allen Risiken. Kein Wunder, dass es Neuntklässler gibt, die noch nie auf Klassenfahrt waren. Mehrere Anläufe für die Einrichtung eigener Bankkonten für die Schulen, über die etwa Klassenfahrten abgewickelt werden könnten, sind bereits gescheitert. Durch die coronabedingten Absagen aller Klassenfahrten ist nun ein finanzielles Durcheinander entstanden – Eltern müssen Restbeträge überweisen, damit sie später den Gesamtbetrag erhalten. Ein Graus für gestandene Buchhalter.

Aber diesmal ist es selbst dem Bildungsministerium zu viel Chaos, man will einen erneuten Anlauf unternehmen, um endlich Schulkonten einzurichten. Dann gäbe es keine Ausrede mehr, nicht auf Klassenfahrt zu gehen. Es sind ja immerhin ein paar Tage raus aus dem Alltagstrott.