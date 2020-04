Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Lieber einmal mehr geprüft

Immer mehr Unternehmern steht das Wasser bis zum Hals. Sie leiden unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie und sind dringend auf Unterstützung vom Staat angewiesen. Während sich in einigen Wirtschaftsbranchen wie dem Einzelhandel bereits Lockerungen abzeichnen, müssen andere weiter bangen. Das verschärft die finanzielle Notlage. Für etliche Firmeninhaber geht es längst um die persönliche Existenz.

Da ist es leicht nachzuvollziehen, dass manchem Unternehmer die Bearbeitung seines Hilfsantrags nicht schnell genug geht. Jeder Tag, der verstreicht, ohne dass Geld auf dem Firmenkonto eingeht, ist aus seiner Sicht ein verlorener Tag. Aber das darf man den Bearbeitern nicht zum Vorwurf machen. Sie tun ihr Möglichstes, um die Flut von Anträgen zu bewältigen.

Zehntausende Hilfsgesuche sind allein bei der Thüringer Aufbaubank eingegangen; etwa 80 Prozent davon wurden bearbeitet. Das ist eine bemerkenswerte Energieleistung, zumal in jedem Einzelfall der Spagat zwischen Gründlichkeit und Schnelligkeit gelingen muss. Wenigstens ein Mindestmaß an überprüfbaren Standards sollten die Anträge erreichen; schließlich ist es Steuergeld, das hier zur Stabilisierung der thüringischen Betriebe ausgeschüttet wird. Also unser aller Geld.

Verglichen mit anderen Bundesländern sind die Thüringer Behörden vielleicht nicht die schnellsten in der Bearbeitung der Hilfsanträge. Aber es bleibt zu hoffen, dass sie zu den gründlichsten gehören. Also zu denjenigen, die das eine oder andere „schwarze Schaf“ zwischen den wirklich Hilfsbedürftigen entdecken. Letztlich kommt das wieder allen zugute – der Wirtschaft genauso wie der Gesellschaft. Das Zeugnis dafür werden irgendwann die Rechnungsprüfer in Rudolstadt ausstellen. Aber hoffentlich hat sich bis dahin die Thüringer Wirtschaft wieder gründlich erholt.