Leitartikel: Lohnausgleich für Kita-Eltern

Na, das ist doch mal ein Lichtblick – vorausgesetzt, die Politiker folgen den Empfehlungen der Forschungsgemeinschaft Leopoldina. Es war zwar in der Sache richtig, zu Beginn der Krise auch ohne ausreichende wissenschaftliche Datenlage schnell und hart durchzugreifen. Doch nun kommt es auf zwei Dinge an: zum einen die Datenerhebung zu verbessern, um die Gefährlichkeit des neuartigen Virus realistisch einzuschätzen. Und zum anderen auf dieser Basis zu entscheiden, wie wir unser Leben wieder hochfahren. Denn es darf nicht sein, dass wegen der ökonomischen Folgen des Shutdowns mehr Menschen umkommen als durch Covid-19. Bei der Bewertung der Fakten muss die Politik indes auch ehrlich sagen, wie die Maßnahmen angesichts der Opferzahlen und vor dem Hintergrund von bundesweit fast 950.000 Sterbefällen allein im coronafreien Jahr 2018 zu bewerten sind.

Maskenpflicht in Bus und Bahn, Schulöffnung zuerst für Jüngere – es sind kluge und durchaus praktikable Empfehlungen, die die Hallenser Forscher am letzten Tag eines denkwürdigen Osterfestes gegeben haben. Doch wenn sie vorschlagen, Kindergärten erst im Sommer regulär in Betrieb zu nehmen, dann muss die Politik darauf auch eine Antwort finden. Denn nicht nur, dass es gerade berufstätige Eltern von Vor- und Grundschulkindern waren, die seit Mitte März Kärrnerarbeit zu leisten hatten. Wenn der Staat jetzt weiterhin Arbeitsaufträge in die Privathaushalte verschiebt und Eltern zusätzlich zu ihrer normalen Erwerbsarbeit einen Job zuteilt, der sonst bezahlt wird, dann muss er auch sagen, wie das zeitgleich funktionieren soll. Oder besser noch: Dann muss er den Eltern einen Lohnausgleich zahlen. Kein Kurzarbeitergeld, nein, 100 Prozent. Denn sonst kommt es zu gravierenden, existenzbedrohenden Einkommenseinbußen. Von gesundheitlichen Schäden gar nicht zu reden.