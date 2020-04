Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Maske wird zur Normalität

Wir sehnen uns nach Normalität – mit jedem Tag ein bisschen mehr. Wann immer sich ein Gespräch um das Coronavirus dreht, vielmehr um seine Auswirkungen auf die Gesellschaft, geht es um Beschränkungen beziehungsweise Lockerungen. Warum ein Baumarkt öffnen durfte, eine Damenboutique allerdings nicht, fragten wir uns. Und verstanden auch nicht, warum beispielsweise Museen, in denen nur selten dichtes Gedränge herrscht, geschlossen bleiben mussten.

Immerhin, jetzt bewegt sich etwas: Neben weiteren Einzelhandelsgeschäften dürfen bald auch Zoos, Tierparks und Galerien wieder Gäste empfangen – natürlich unter den antrainierten Sicherheitsvorkehrungen und vielleicht mit einem Mund-und-Nasenschutz im Gesicht.

Und doch hat man den Eindruck, dass nicht alle Maßnahmen bis zu Ende gedacht wurden. Beispielsweise stellt sich die Frage, warum es nach wie vor verboten sein soll, Minigolf zu spielen. Auch bei dieser sportlichen Betätigung ließen sich Abstandsregeln problemlos einhalten. Genauso wie beim Tennis oder Kegeln … Verständlich, dass Unternehmer aus der Freizeitbranche vor einem Kollaps warnen.

Verglichen mit ungelösten Fragen der Kinderbetreuung oder Beschulung wirkt das auf den ersten Blick unwichtig. Aber für uns alle, die wir uns nach Normalität sehnen, wären Lockerungen in diesen Bereichen wünschenswert. Mindestens eine Aussage zum Zeithorizont würde uns helfen, die Corona-Auflagen zu verstehen und weiterhin zu erfüllen.

So langsam scheint die Geduld einiger Menschen aufgebraucht zu sein. Ihnen mangelt es vor allem an klaren Aussagen, wie es mittelfristig weitergehen soll. Maskenpflicht hin oder her – sie wünschen sich nachvollziehbare Regelungen, um selbst an der Rückkehr zur Normalität mitwirken zu können.

