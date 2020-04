Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Mehr als nur Haarspalterei

In jeder Krise steckt eine Chance. Das sieht für ihre Branche auch die Landesinnungsmeisterin der Friseure so: Nicht nur, dass die Pandemie das Aus von Salons befördern könnte, die bisher mit Kampfpreisen lockten, die gewiss nicht im Interesse der Angestellten und der alteingesessenen Friseure waren.

Was die Innungsmeisterin über die Missachtung von Vorschriften in so manchem Salon berichtet, wirft auch nicht gerade ein gutes Licht auf die Branche: Da werden barocke Plüschsofas aufgestellt, die sich kaum vernünftig reinigen lassen, da werden abgeschnittene Haare nicht sofort aufgefegt, so dass sie beim Föhnen durch den Raum wirbeln, und da tragen Friseure die Hände voller Geschmeide, obwohl ein Schmuck-Verbot am Arbeitsplatz gilt.

Klar, schwarze Schafe gibt es in jedem Bereich. Aber wenn die Behörden jetzt im Zuge der Wiedereröffnung Friseurbetriebe genauer unter die Lupe nehmen, kann das nur gut sein. Genauso wie wegen Corona jetzt endlich einmal die Uralt-Zeitschriften aus so manchem Wartezimmer verschwinden, genauso sollten jetzt versiffte Pinsel, Bürsten und Umhänge aus Friseurläden im Müll landen – und 10-Euro-Klitschen, bei denen unweigerlich der Gedanke an Geldwäsche und Betrug aufkommt, am besten gleich mit.

Freilich: Letztlich entscheidet der Kunde, wie viel ihn der Friseurbesuch kosten darf und wie wichtig ihm dabei die Hygiene ist. Aber vielleicht hat ihm die Schließung der Friseurbetriebe vor Augen geführt, welchen Wert diese Dienstleistung für ihn und sein Wohlbefinden hat. Wenn diese Gesellschaft nach Corona eine bessere werden soll als davor, muss Schluss sein mit dem Geschäft mit immer billigeren Schnitten zu Lasten derer, die uns seit März durch ihre bloße Abwesenheit gezeigt haben, was an diesem Spruch dran ist: „Was Friseure können, können nur Friseure.“

