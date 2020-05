Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Nebelkerze mit Folgen

Die Kindergärten in Thüringen können ab 18. Mai öffnen. Theoretisch – auch, wenn das in den Ohren vieler Zuhörer am Dienstag anders klingen sollte. Haften geblieben ist das: Die Landesregierung verkündet die Möglichkeit zum Start eines eingeschränkten Regelbetriebes und gibt eine Raumgrenze vor, mit der die Betreuungskapazität definiert werden kann.

Ab jetzt heißt es: Landräte und Oberbürgermeister, übernehmen Sie! Binnen sechs Tagen, das Wochenende inklusive, müssen tragfähige Hygienekonzepte auf den Tisch, die aufzeigen sollen, wie ein eingeschränkter Regelbetrieb möglich sein kann – und das Bildungsministerium will sogar in „Vorleistung“ gehen und einen Rahmenplan erstellen. In der neunten Woche (!) der Kindergartenschließung. Immerhin.

Was jetzt droht? Dass eine Kommune die Kindergärten öffnet und sie wenige Kilometer weiter noch dicht bleiben. Denn einige Landräte und Oberbürgermeister, die eben noch nach mehr Eigenverantwortung gerufen haben, werden agieren, wie sie es in den vergangenen Wochen (fast) immer getan haben – und auf den nächsten Plan warten.

Und dann? Dann wird die Notbetreuung eingestampft. Damit hat die Landesregierung das Ziel, dass die Mädchen und Jungen endlich ihre Spielkameraden wieder sehen, nach langer Hängepartie erreicht.

Ein Grund zum Feiern? Mitnichten. Denn ein Problem ist gelöst und neue geschaffen – die werden wieder komplett auf die Eltern verlagert. Denn wenn der Kindergarten öffnet, müssen alle Eltern sehen, wie sie die drohenden Rotationsmodelle mit dem Beruf unter einen Hut bringen. Systemrelevanter Beruf hin oder her. Was interessiert schon das Geschwätz von gestern. Die Nebelkerze steigt, die Landesregierung ist das Problem los und hat es ohne Mut und Inspiration auf die Gebietskörperschaften abgewälzt.

