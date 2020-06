Leitartikel: Nichts in der Tasche

Wo nichts ist, da ist auch nichts zu holen. Von den säumigen Unterhaltszahlern – in der Praxis zumeist die Väter – sind tatsächlich viele finanziell so klamm, dass sie für ihre Kinder nicht aufkommen können. Nicht zufällig liegt beispielsweise im besonders armen Bremen die sogenannte Rückholquote bei unter zehn Prozent. Das heißt, nur knapp ein Zehntel der Summe, die als Unterhaltsvorschuss ausgezahlt wird, treibt das Jugendamt wieder ein.

Gerade weil viele Unterhaltspflichtige nichts in der Tasche haben, war die Reform des Unterhaltsvorschusses vor drei Jahren ein überfälliger Schritt: Wurde der Vorschuss bis dahin nur maximal 72 Monate und höchstens bis zum 12. Geburtstag des Kindes gezahlt, so erhalten ihn Alleinerziehende nun bis zu dessen 18. Geburtstag und ohne zeitliche Beschränkung.

Die Folge dieser Reform war jedoch eine massive Steigerung der Fallzahlen. Die Jugendämter wurden mit Anträgen förmlich überflutet – und hatten nun noch weniger Kapazitäten für Kontrollen bei denen, die zahlen müssten. Die Rückgriffsquoten wurden niedriger. Und jene Väter und Mütter, die eigentlich zahlen können, aber nicht wollen, noch mehr aus der Verantwortung genommen.

Doch das kann kein Dauerzustand sein. Denn es ist nicht hinzunehmen, dass der Staat – also wir alle – für jene aufkommen soll, die sich aus der Pflicht stehlen. Deshalb lohnt der Blick in jene Bundesländer, bei denen die Rückholquote relativ hoch ist. Bei ihnen sind nämlich nicht die oftmals überlasteten Jugendämter für das Eintreiben zuständig, sondern die Finanzämter. Statt womöglich über härtere Sanktionen für Säumige nachzudenken, sollten also die Behörden besser kooperieren. Oder das Geldeintreiben denen übertragen werden, die dafür den Anreiz und die Fachkompetenz haben.

