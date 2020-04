Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Nur eine erste Wegmarke

Der Plan steht. Positiv: Er ist mit vielen konkreten Daten versehen. Schrittweise sollen Schülerinnen und Schüler zurück zum Präsenzunterricht geführt werden. Das dabei mit den Abschlussklassen begonnen wird, ist logisch. Mit den ältesten Jahrgängen kann man schauen, ob sich verschärfte Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen in Schulen grundsätzlich umsetzen lassen – bei aller Klarheit, dass in den jüngeren Jahrgängen die Schwierigkeit hinzukommt, dass Kinder Kinder sind und oft machen, was sie wollen.

Die Landesregierung hat einen Zeitplan beschlossen, mit dem Eltern einen Planungshorizont haben. Jene der Schulkinder wissen, das bis 2. Juni alle Kinder wieder am Präsenzunterricht teilhaben sollen. Das ist eine Richtschnur, die man auf anderen politischen Ebenen vermisst. Die Schwierigkeit: Ministerium und Schulträger müssen schulorganisatorisch liefern. Die Zeit drängt, aber die Forderung des Lehrerverbands ist richtig.

Eltern von Kindergartenkindern schauen indes in die Röhre – vorerst. Für sie ist nach den gestrigen Verkündungen nur klar: Die spannungsgeladene Situation mit Heimarbeit und Kinderbetreuung geht weiter. Wie lange das noch gut geht? Solange Eltern in der Lage sind, die wegbrechende Existenzgrundlage noch zu kompensieren. Das ist unbefriedigend. Allerdings: Alles zeitgleich wieder aufmachen, das funktioniert nicht.

Hoffnung gibt es für sie: Denn am 30. April wollen die Regierungschefs der Länder mit der Kanzlerin beraten. Dann soll es um die Kindergärten gehen. Es wird der Tag sein, an dem ein abgestimmtes Vorgehen für die Millionen Eltern von Kindergartenkindern präsentiert werden muss, soll Existenzangst nicht in Existenzverlust münden – die nächste Beruhigungspille würden viele nicht schlucken können. Deshalb ist gestern nur eine erste Wegmarke gesetzt worden.

f.klaus@tlz.de