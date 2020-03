Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Politik der Abschottung

Im August ist es fünf Jahre her: Angela Merkels „wir schaffen das“. Den Klassiker der Willkommenskultur wird man von der Kanzlerin nicht mehr hören, obwohl sich die Flüchtlingsfrage geradezu krisenhaft zuspitzt. Die Bilder aus Griechenland, wo Polizisten mit Tränengas Migranten an der Grenze aufhalten, rufen sie uns ebenso in Erinnerung wie die Drohung der Türkei, ihre Tore zu

öffnen.

Wie die EU auf einen neuen Ansturm reagieren würde, ist offensichtlich: Die Griechen gehen mit Polizei gegen die Menschen vor. Und die EU? Sie bietet Verstärkung für die Grenzsicherung an. Die Antwort lautet Abschottung. Es ist eine europäische Lösung, freilich keine, auf die man stolz sein kann. Es kann noch hässlich werden.

Es hat keinen Sinn, sich am türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan abzuarbeiten. Die Türkei war der EU fast fünf Jahre lang behilflich. Die Europäer haben diese Zeit nicht genutzt, um eine neue Ordnung in Syrien herbeizuführen. Man kann nicht von der Türkei erwarten, dass sie auf Dauer zum Auffanglager für Zuwanderer wird, auch nicht gegen Geld.

Die Flüchtlinge drängen nicht nach Ungarn, Polen oder Rumänien. Sie wollen vermutlich nach Deutschland, das die besten Bedingungen bietet.

Wie 2015 werden sich auch diesmal alle Blicke auf die Kanzlerin richten, weil sie aus dem Kreis der europäischen Spitzenpolitiker international das größte Gewicht hat und weil Deutschland in der EU den Takt vorgibt.

Es gibt allerdings einen großen Unterschied zu 2015: Merkel ist nicht auf dem Höhepunkt, sondern am Ende ihrer Macht. Und für eine neue Willkommenskultur hat sie keine gesellschaftliche Mehrheit mehr. Die Lage ist (noch?) nicht vergleichbar mit 2015, aber das Dilemma ist nicht kleiner geworden. Wir sind nicht besser aufgestellt als damals, nur anders. Hartherziger.