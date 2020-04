Gerlinde Sommer zum Fahrplan in der Corona-Krise.

Leitartikel: Schrittweises Vortasten

Gestern hat es Goethe getroffen: Sein Geburtstag am

28. August wird in diesem Jahr nicht gefeiert werden können. Alle Großveranstaltungen fallen aus.

Wir tasten uns durch dieses Jahr, in dem nichts ist wie je zuvor. Nach einem Osterfest der Stille liegt jetzt der Fahrplan für die nächsten Wochen vor. Und es muss gesagt werden: Dieser Fahrplan hat Gültigkeit auf Widerruf. Sollten sich die Erkrankungszahlen so verändern, dass die Gesundheit mehr als bisher bedroht ist, dann wird er außer Kraft gesetzt. Aber vorerst dürfen wir darauf hoffen, dass langsam bestimmte Bereiche wieder in Gang kommen. Der Schulunterricht beispielsweise. Zunächst nur für die Abiturienten Ende April. Eine Woche später sind die Zehntklässler dran, damit auch sie sich auf ihre Prüfungen vorbereiten können.

Der Handel darf ebenfalls auf Linderung hoffen: Geschäfte dürfen dann aufgesperrt werden, wenn die Sicherheitsregeln eingehalten werden können. Gewiss werden sich viele Menschen fragen, warum nun gerade eine Größe von 800 Quadratmetern gewählt wurde… So wie sich andere fragen, ob das denn geht: Haare färben und waschen mit Mundschutz?

Wir werden erleben, dass vieles möglich ist, wenn die Sicherheit aller Beteiligten gewahrt wird. Und der Mundschutz – nicht vorgeschrieben, aber mit Vehemenz empfohlen – wird dabei eine große Rolle spielen. Generell die Hygiene: Was, wenn eine Schule keine Seife und nur kaltes Wasser hat?

Es ist gut, dass zur Klärung dieser Fragen noch ein wenig Zeit bleibt. Überlegt werden muss auch, wie es mit der Betreuung der Kindergartenkinder weitergeht, wenn deren Eltern wieder aushäusig an die Arbeit müssen. Das ist eine Problem, das viele Familien belastet.

Der Fahrplan steht. Ob wir gut durch die nächsten Wochen kommen, liegt nicht zuletzt auch an unserem eigenen Verhalten.

