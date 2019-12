Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Spalter oder Versöhner

Am nächsten Morgen kommen die ersten Anrufe. Man wolle, so der Tenor, doch mal eine andere Sicht der Dinge ins Spiel bringen. Die Debatte bei der Orts- und Kreisvorsitzendenkonferenz am Mittwochabend der Thüringer CDU in Apfelstädt sei „offen und sachlich“ gewesen, sagt einer. Ein anderer spricht davon, dass „in einem guten Stil“ miteinander geredet worden sei. Auf Twitter betont ein junger Parteigänger „der Wunsch nach Geschlossenheit ging von der Breite der Runde aus“.

Zur Aufarbeitung der verheerenden Niederlage, die zu Recht maßgeblich Parteichef Mike Mohring angelastet wird, gehört auch, dass nicht alles optimal gelaufen ist. Drei kostenfreie Spots in Funk- und Fernsehen wurden nicht genutzt, weil kein Material vorlag. Die eigens eingerichtete Strategiekommission hat sich im Wahljahr nur zweimal zusammengesetzt. Und die Junge Union klagt darüber, formal nie richtig in den Wahlkampf eingebunden worden zu sein.

All das mögen Marginalien sein, wie die Parteiführung behauptet. Vielleicht hat der Kommissionschef seine Arbeit wirklich schleifen lassen und der Parteinachwuchs war nicht motiviert. Aber es stellt sich die Frage: Wie konnte es überhaupt so weit kommen?

Mag es vielleicht daran liegen, dass viele Beteiligte die Nase voll hatten von einem Parteivorsitzenden der behauptet Mannschaftsspieler zu sein, aber sich als Solist am besten gefällt?

Selbst die auf 21 Abgeordnete geschrumpfte Fraktion ist in drei Lager geteilt. Mohring-Getreue, -Gegner und neutrale Neulinge, die die Kabale noch aus der Distanz betrachten.

Nach dem Treffen im Apfelstädt muss Mohring im kommenden Jahr beweisen, ob er vom Spalter zum Versöhner werden kann. Gelingt das nicht, muss er abtreten. Der neue Parteichef wird spätestens Ende 2020 gewählt.