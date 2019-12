Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Stellflächen effektiv nutzen

Parkplatz-Not in den Städten ist ein altes Problem, für das sich bisher keine Lösung abzeichnet. Wie gut, dass bei dem einen oder anderen Supermarkt immer mal wieder Parkflächen frei bleiben – das rein subjektive Empfinden des Autors: In der Regel ist, abgesehen von den Stoßzeiten, auf den Supermarktparkplätzen tatsächlich viel Platz, der auch anderen Verkehrsteilnehmern, die nicht gerade im Supermarkt einkaufen, helfen würde. Was wäre daran also verkehrt, wenn Nicht-Kunden das nutzen, um ihr Fahrzeug abzustellen, weil sie gerade einen Termin in einer in unmittelbaren Nähe liegenden Behörde oder anderswo haben?

Für die privaten Flächenbesitzer könnte sich dadurch eine zusätzliche Einnahmequelle ergeben. Stattdessen zahlen sie bisher in manchen Fällen lieber Sicherheitspersonal, das die Parkplätze überwacht und die „Falschparker“ zur Verantwortung zieht.

Rechtlich mag das korrekt sein. Denn wer die Fläche besitzt, der bestimmt auch die Regeln, die darauf gelten. Und die können natürlich besagen, dass nur Kunden der Märkte darauf ihre Fahrzeuge abstellen dürfen.

Die Regeln könnten es aber eben auch anderen Verkehrsteilnehmern erlauben, diese Flächen zu nutzen. Dazu braucht es allerdings Vereinbarungen – die gute alte Parkuhr würde schon helfen ...

Ein gemeinsames Nutzen dieser großen Flächen durch Kunden und Pendler hätte möglicherweise Potenzial, manche Parkplatznot zu lindern. Für Autofahrer wäre das ein Segen, denn sie werden beim Parkplatzthema nach wie vor von vielen Kommunen im Regen stehen gelassen – weil deren Motto „Kein Autoverkehr in der Stadt“ sich mittlerweile durchzusetzen scheint, ohne das es adäquate andere Lösungen gibt. Denn der ÖPNV ist in Thüringen nach wie vor vielerorts keine Alternative.

