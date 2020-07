Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Strukturwandel als Chance

Wohin steuert Thüringens Automobilzulieferindustrie mit immerhin über 50.000 Arbeitsplätzen? Darüber gehen die Meinungen weit auseinander. Während etwa die Gewerkschaften vor einer Pleitewelle in der Branche und einem massiven Stellenabbau warnen, sieht der Verband der Zulieferer durchaus Chancen.

Fest steht, die deutsche Autoindustrie ist gewaltig unter Druck geraten. Ohnehin vom Strukturwandel getroffen – ausgelöst durch den Trend zu neuen Antriebssystemen und einer grundlegend veränderten Mobilität der Deutschen – wurden die Unternehmen durch die Coronakrise zusätzlich belastet.

Autohäuser waren für potenzielle Käufer über Wochen geschlossen. Jetzt, da die Türen wieder offen stehen, bleiben die Kunden aus, weil ihnen durch Kurzarbeit oder unsichere Arbeitsplätze das Geld für ein neues Auto fehlt.

Und das Konjunkturpaket der Bundesregierung verpufft für diese Branche. Die Mehrwertsteuersenkung ist kein Kaufanreiz und höhere Prämien für die Käufer von Elektroautos sind in diesem Jahr nicht mehr nutzbar, gängige E-Autos sind ausverkauft, es fehlt an Batteriekapazitäten.

Die geplante Fabrik des chinesischen Unternehmens CATL am Erfurter Kreuz wird also ebenso dringend benötigt wie die Batteriefertigung bei Bosch in Eisenach. Diese Projekte sind auch mit neuen Arbeitsplätzen verbunden.

Hoffnung macht die Tatsache, dass 60 Prozent der Thüringer Zulieferer ihren Umsatzanteil mit der Autoindustrie auf 30 bis 85 Prozent begrenzt haben. Die Sorgenfalten sind naturgemäß bei jenen Unternehmern ausgeprägt, die vollständig von der Autobranche abhängig sind. Sie benötigen Unterstützung dabei, sich für die Zukunft breiter aufzustellen. Der Branchenverband steht beratend zur Seite. Finanzielle Unterstützung durch die Politik ist willkommen.

