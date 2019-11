Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Thüringen ist genau so

Manche sehen jetzt die Demokratie in Gefahr. Der evangelische Landesbischof Friedrich Kramer sieht in der neuen Zusammensetzung des Landtags dagegen Herausforderungen und Chancen: Nicht vom Ende der Demokratie spricht er in seiner Predigt vor der konstituierenden Sitzung, sondern von einem möglichen Anfang einer etwas anderen Demokratie. Ministerpräsident Bodo Ramelow hatte kurz zuvor im Barocksaal der Staatskanzlei den bisherigen Ministerinnen und Ministern gedankt und sie dann zugleich brieflich ersucht, im jeweiligen Amt vorerst weiter zu machen. Zugleich erklärte er – nicht zum ersten Mal, aber doch noch einmal sehr deutlich –, dass nun die Bürger mehr einbezogen würden. Das gilt als überfällig.

Nicht bange sein soll es den Abgeordneten angesichts der Aufgaben, die auf sie warten, das hob auch der katholische Bischof Ulrich Neymeyr deutlich bei der Ökumenischen Morgenandacht in der Thomaskirche unweit des Parlamentsgebäudes hervor: Thüringen ist so, wie der Landtag zusammengesetzt ist, sagte er. Fast die Hälfte der Abgeordneten war zu dieser Andacht gekommen, neben der bisherigen und weiter im Amt bleibenden Regierung Ramelow die Spitzen von SPD, Bündnis-Grünen, FDP und CDU. Ob es darüber hinaus Gehör findet? Wer weiß das schon ...

Wenn Thüringen so ist wie der Landtag, ist dies ein buntes, ein pluralistisches Land. Ein Land der Meinungsvielfalt und der Ideen. Es lohnt sich also, im Landtag um die besten Argumente zu streiten. Genau dies erhofft sich die neue Landtagspräsidentin Birgit Keller – und legt den Abgeordneten ans Herz, nicht der Empörung um der Empörung willen den Vorzug zu geben, nur weil sich so in den „sozialen Medien“ punkten lasse. Ein frommer Wunsch. Es gilt: Möge die Übung gelingen. Wenn nicht immer, aber immer öfter.