Leitartikel: Umkämpfter Markt

Elmar Otto über die schwierige Ansiedlung von Chipfabriken.

Bei der Ansiedlung großer Chipfabriken hat Thüringen bislang in die Röhre geschaut. Deshalb kann es nur hilfreich sein, wenn der Freistaat Teil einer europäischen Halbleiter-Allianz wird.

Aktuell droht der Freistaat, den Anschluss zu verlieren. So will der taiwanische Konzern TSMC nun eine neue Produktion in Dresden bauen. Gegen Thüringen entschieden haben sich auch die beiden US-amerikanischen Unternehmen Intel im sachsen-anhaltinischen Magdeburg und Wolfspeed in Ensdorf im Saarland.

Mit den sächsischen Werken von BMW und Porsche in Leipzig, VW in Zwickau und Tesla im brandenburgischen Grünheide gibt es eine ganze Reihe von E-Autobauern, die für ihre Fahrzeuge Chips benötigen.

Sie alle haben um Erfurt, Ilmenau oder Jena einen Bogen gemacht. Das ist die Realität.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Hightech-Schmieden mit ihren Tausenden Arbeitsplätzen ohne Milliardensummen, die überwiegend der Bund gestemmt hat, nie nach Deutschland gekommen wären.

Ob sich diese Beträge je rentieren? Da zeigt sich zumindest das Institut für Wirtschaftsforschung Halle skeptisch. Mittelfristig und langfristig werde man bei der Massenproduktion von Halbleitern nicht wettbewerbsfähig, schätzen die Experten. Das könnten andere Länder billiger und besser.

Thüringen sollte deshalb versuchen, im umkämpften Markt auf die Entwicklung neuer Chips zu setzen.