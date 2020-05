Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Veränderter Alltag

Künftig wird noch kleinteiliger darüber befunden, was in Corona-Zeiten geht – und was nicht geht. Das ist eine gute Nachricht; und das ist eine nicht so gute Nachricht. Wer schon bisher beklagt hat, dass es zur Verhinderung der Ansteckungsgefahr 16 verschiedene Länderregelungen gab, der darf sich jetzt die Frage stellen: Wie viel Kreise gibt es eigentlich in Deutschland? Es sind fast 300. Und wenn nun tatsächlich jeder dieser Landkreise selbst darüber entscheidet, ab wann eine Großveranstaltung eine Großveranstaltung ist oder wie viele Menschen demonstrieren beziehungsweise zum Gottesdienst gehen dürfen, dann gute Nacht. Wir wären dann da, wo wir nie hinwollten: in der Landräte-Republik und damit in der Kleinstaaterei.

Aber es darf beim Blick auf die Landrätinnen und Landräte sicherlich darauf vertraut werden, dass nicht jede und jeder ohne Not ein eigenes Süppchen kochen will. Das war ja auch schon bei den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten nicht der Fall. Sie haben versucht, der jeweiligen Herausforderung in ihrem Land gerecht zu werden. Jetzt wird das Problem auf die Kommunen verlagert.

Die gute Nachricht? Es ist vor allem der Erfolg der vielen disziplinierten Menschen in diesem Land, dass sich das Virus kaum noch ausbreitet. Und nun gibt es hoffentlich kein Zurück in alte Verhaltensmuster. Wir werden klugerweise weiterhin Abstand wahren. Es ist nicht die Aufgabe des Staates oder der überaufmerksamen Nachbarschaft zu kontrollieren, ob sich nun bald zwei oder doch drei Hausstände – wie man neuerdings sagt – zum Kaffee oder Bräteln treffen. Wir müssen uns weiterhin selbst zügeln und sollten unserem Wunsch nach Zusammenkünften nur dosiert nachkommen. Zur guten Nachricht gehört auch, dass Menschen in Heimen nun wieder Besuch erhalten können. Aber auch hier gilt: Vorsicht kann Leben verlängern.

g.sommer@tlz.de