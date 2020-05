Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Vieles spricht für den Proporz

Vor jeder Wahl sorgen Landesparteien dafür, dass möglichst alle Regionen berücksichtigt werden. Im Landtag sollen die Eichsfelder ebenso vertreten sein wie die Altenburger oder die Meininger. Es gibt eigens Direktmandate, damit dem Proporz der Regionen Rechnung getragen wird. Und zurecht werden jene Parteien gescholten, die auf ihren Landeslisten vorrangig Personen aus Thüringens Mitte auf die vorderen Plätze stellen. Und wer es richtig gut macht, der hat auch den beruflichen Hintergrund im Blick und setzt nicht nur auf Akademiker, sondern auf Personen aus möglichst vielen Berufsbereichen. Wer will schon lauter Politikwissenschaftler, Juristen und Lehrer im Landtag sitzen haben?

Klar ist auch, dass ein Parlament, das die Lebenswirklichkeit widerspiegeln will, von Frauen und Männern gleichermaßen besetzt sein sollte. So schwer ist das nicht, wie Linke, Grüne und SPD zeigen.

Oder doch?! Groß ist die Unwucht vor allem bei CDU und AfD in dieser Frage. Die AfD klagt daher gegen das Parité-Gesetz von Rot-Rot-Grün und spricht von einer Bevormundung der Wähler. Von der Wählerin ist da keine Rede. Warum wohl? Mit der Bevormundung ist es doch so: Wenn fast keine Frauen auf der Liste stehen, können sie auch nicht gewählt werden. Das Angebot ist also absichtsvoll mau. Denn: Die AfD steht für die Wiederentdeckung der wehrhaften Männlichkeit, wie Herr Höcke das nennt. Da ist kein Platz für die Parität. Nicht mal freiwillig. Die FDP – mit drei Männern und zwei Frauen im Landtag – ist auch gegen das Parité-Gesetz. Doch welche Bedeutung die Liberalen 2021 haben werden, mag jeder selbst einschätzen.

Die Herausforderung liegt eher bei der CDU, die meist die Direktmandate holt und dort oft nur Männer im Angebot hat. Das können die Herren Voigt und Hirte im Jahr 2021 ja ändern. Freiwillig. Und aus guten Gründen.

g.sommer@tlz.de