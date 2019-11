Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Was ist uns das Erbe wert?

Kunstschätze gehören ins Museum – und nur dorthin.

Wieso? Weil es dann keinen Markt gibt, auf dem Kunstdiebe nach ihren Raubzügen wie nun in Dresden Geld verdienen können. Es gibt eigentlich nur zwei Anlässe für solche Taten: Entweder handelt es sich um Auftragsklau oder es geht nur noch um die Bestandteile.

Wie Autos, die als Ersatzteile oftmals wieder auf den Markt kommen, werden auch jahrhundertealte Kunststücke mit Millionenwert einfach in ihre Bestandteile zerlegt. Ein Diamant aus der silbernen Ringfassung genommen, kommt getrennt auf den Markt. Die Goldmünze aus dem Berliner Bodemuseum soll eingeschmolzen worden sein. Sollte das der Fall sein, ist ein Kunstwerk, ein Erbe der Vergangenheit, für immer verloren. Für die Diebe geht es nicht um einen ideellen Wert, sondern rein ums Material. 100 Kilogramm Gold, aus denen die Münze bestand, wurden damals für 4,2 Millionen Euro gehandelt.

Doch wie sicher kann ein Museum sein? Es gibt immer einen Weg zum Diebstahl. Selbst das am besten gesicherte Gewölbe ist überwindbar. Das hat Dresden gezeigt. Fragt man in Thüringen nach, werden viele der Museumsleiter unter der Hand Schwachstellen einräumen. Nennen werden sie sie aber offiziell nicht. Wohlweislich. Abseits der Öffentlichkeit werden mit Sicherheit nun Alarmsysteme auf ihre Funktionstüchtigkeit geprüft. Ob es hilft, wird man erst im Fall der Fälle wissen.

Im Ernstfall wird eine gestohlene Leihgabe so zum Versicherungsfall. Am Ende könnte das der Ansatzpunkt der Diebe sein, die zum Erpresser werden. Entweder „kauft“ die Versicherung das Gut zurück oder zahlt für den Verlust an das Museum. Dann ist nur die Frage, was ist das Kunsterbe wert?