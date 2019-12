Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Wir feiern die Menschlichkeit

Endlich innehalten. Zwei, drei Tage. Zeit zur Besinnung. Wann hätten wir dies nötiger gehabt als jetzt? Wenn wir unsere reale Situation mit der gefühlten in Vergleich setzen, zeigt sich, dass die guten Nachrichten bei Weitem überwiegen: die niedrigste Arbeitslosigkeit seit drei Jahrzehnten und zudem deutlich weniger Langzeitarbeitslose. In vielen Kriminalitätsbereichen rückläufige Fallzahlen. Es geht manchen so gut, dass sich ein neuer Trend etabliert: Weihnachten wird von immer mehr Familien im Hotel gefeiert.

Andererseits sind da die Armen und Einsamen. Es gibt jene, die sich abrackern und doch auf kaum einen grünen Zweig kommen.

Dabei sind es oft die gut versorgten Bürger, die sich gruseln vor dem, was kommen könnte.

Besonders schädlich für das Gemeinwohl ist die Gemeinheit: Kaum eine gut gemeinte Handlung darf noch als das stehen bleiben, was sie ist: gut gemeint. Beispiel? Da bringt die Bundesverteidigungsministerin das Friedenslicht von Bethlehem zu deutschen Soldaten der Friedenssicherungsmission nach Zypern - und wird dafür verspottet. Natürlich im Netz.

Ich stelle mir vor, Josef und Maria suchten heute eine Herberge. Die Türen blieben verschlossen wie eh und je. Aber mancher würde heimlich ein fieses Foto von der Hochschwangeren machen und es im Netz mit Schmutzkommentaren verbreiten. Dafür gäbe es ganz viele „Likes“. Wer weiß, wer von uns mitmachen würde?!

Ist es naiv zu fragen, warum Menschen, die stets lästern, verunglimpfen und per Mausklick hassen, gerade am 24. Dezember anders sein sollten? Menschlichkeit zeichnet eigentlich den Menschen aus. Vielleicht erreicht den einen oder die andere - das ist meine Hoffnung - die Botschaft, deretwegen wir tagelang Weihnachten feiern. Gläubigkeit braucht es dafür nicht. Herz und Seele schon. Frohes Fest!

Das könnte Sie auch interessieren: