Leitartikel: Zieht euch warm an

Elmar Otto über die neue Eskalation im Ukraine-Konflikt.

Wladimir Putin schert sich nicht um Sanktionen. Das hat der russische Präsident vor Jahren bereits bei der Annexion der Schwarzmeer-Halbinsel Krim gezeigt. Und er stellt es im Ukraine-Konflikt mit einer bizarren Rede erneut unter Beweis.

Luhansk und Donezk erkennt er als unabhängige Staaten an. Um dort den Frieden zu wahren, wie Putin argumentiert, schickt er russische Soldaten und verschiebt erneut die Grenzen in Europa.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Sein Agieren ruft im Westen Entsetzen hervor.

Den Kreml-Herrscher wird das allenfalls amüsieren.

Die heutige Ukraine ist aus seiner Sicht ganz und gar von Russland erschaffen worden. Das Existenzrecht spricht er ihr ab. Jahrelange Gespräche zur Umsetzung des Minsker Friedensplans, an dem Deutschland und Frankreich maßgeblich beteiligt waren, haben für ihn keine Bedeutung.

So deutlich wie selten zuvor hat Putin damit seinen Machtanspruch formuliert. Erstmals seit langem scheint die Angst vor einem Krieg in Europa wieder mehr als berechtigt. Damit es nicht so weit kommt, ist weiter die richtige Mischung aus Diplomatie und Sanktionen gefragt. Aber niemand kann sagen, ob es dafür nicht schon zu spät ist.

All das fällt auch noch in eine Zeit, in der die Menschen verunsicherter sind denn je. Als hätte die Corona-Pandemie allen nicht schon genug abverlangt, steht nun die nächste globale Krise vor der Tür.

Die Sanktionen gegen Russland sind dabei richtig. Aber die Reaktion aus dem Kreml wird nicht lange auf sich warten lassen.

Für Thüringer kann das vor allem bedeuten: Zieht euch warm an. Denn durch die große Abhängigkeit des Westens von russischem Gas werden die ohnehin bereits horrenden Energiepreise wohl weiter durch die Decke gehen.