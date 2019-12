Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Zuwendung und Früherkennung

Als in der Nachbarsfamilie das Verhältnis der Eheleute nicht mehr stimmte, haben sich die Kinder in dem kleinen Wohngebiet Sorgen gemacht. Große Sorgen. Jedes Kind für sich. Die Frage, die die Grundschüler und Kindergartenkinder bewegte: Werden auch meine Eltern sich bald scheiden lassen? Werden auch wir bald ausziehen müssen? Werde ich meine Freunde verlieren?

Eltern und Großeltern reagieren oft mit zur Schau gestellter Fröhlichkeit auf kindliche Sorgen, wenn sie diese wahrnehmen. Wo denkst du hin: Wir lassen uns doch nicht scheiden. Von Kindern wird erwartet, dass sie kindlich-sorglos sein sollen. Aber das sind sie häufig nicht. Sie beobachten genau und ziehen – bisweilen falsch und zudem beängstigende – Schlüsse aus dem, was sie sehen, hören und miteinander in Verbindung bringen.

Aus der Sorge, dass die Familie zerbrechen könnte, muss keine Angststörung werden. Aber es zeigt sich immer wieder, wie sehr Kinder unter ihren Sorgen leiden können, ohne dass dies von der Umgebung überhaupt festgestellt oder gar ernst genommen wird.

Wenn ein Kind seinem Leben ein Ende zu setzen versucht, dann wird meist vermutet, dass die Ursachen ausschließlich in der Umwelt zu suchen seien, dass es also beispielsweise in der Schule gemobbt worden sei. Das aber ist nicht die ganze Wahrheit. Vielmehr wird bei vielen Erwachsenen ebenfalls eine psychische Erkrankung oft gar nicht oder erst sehr spät erkannt. Kinder psychisch erkrankter Eltern aber sind in hohem Maße gefährdet, eine depressive Störung zu entwickeln, sagen Experten. Es müsste sehr viel mehr in die Prävention und Früherkennung investiert werden. Es mangelt – bei allem guten Willen – häufig an Sensibilität im Kindergarten und in der Schule, um die seelischen Nöte von Kindern möglichst früh zu erkennen.