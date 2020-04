Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Zwei Jobs gleichzeitig

st es nicht spätestens dann, wenn das Personal in den Krankenhäusern – überspitzt gesagt – Däumchen dreht und erste Kliniken ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken, an der Zeit, die Restriktionen auf den Prüfstand zu stellen? Und ist es gerecht, dass die Folgen der Corona-Pandemie nicht alle sozialstrukturellen Gruppen gleichermaßen treffen?

Das sind Fragen, die sich in diesen Tagen immer drängender stellen. Und das auch deshalb, weil die unzumutbare Doppelbelastung von berufstätigen Eltern mit kleinen Kindern fortdauern soll. Während endlich anerkannt wird, dass berufliche Pflegearbeit für unsere Gesellschaft unverzichtbar ist, wird die Gruppe der privat Sorgenden überhaupt nicht ins Blickfeld genommen. Dabei kann auch auf deren (unbezahlte) Arbeit keinen einzigen Tag verzichtet werden. Der Staat hat zwar von einem Tag auf den anderen das von Millionen Familien sorgfältig geknüpfte Betreuungsnetz gekappt, aber im Gegenzug nur völlig unzulängliche finanzielle Hilfen geschaffen. Die Eltern waren von heute auf morgen auf sich selbst zurückgeworfen.

Doch über die Konsequenzen wird kaum gesprochen, zumal viele Betroffene schlicht zu ausgelastet und erschöpft sind, um ihrem Ärger hörbar Luft zu machen. Wenn dar-aus Politiker wie der SPD-Landtagsabgeordnete Thomas Hartung den Schluss ziehen, es sei ja alles nur halb so schlimm und man müsse den Eltern nur „mehr zutrauen“, dann zeigt das, dass selbst Volksvertreter die häusliche Sorgearbeit für Privatsache halten, die irgendwie „nebenher“ zu bewältigen ist.

Wenn die Corona-Krise nicht zu einer Verschärfung von sozialer und – da die Sorgearbeit noch immer zuvorderst von Frauen geleistet wird -- auch von Geschlechterungleichheit führen soll, muss die Politik nachjustieren. Sonst gehört zu den Opfern der Krise auch der gesellschaftliche Zusammenhalt.

