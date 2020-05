Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Zweifler nicht ignorieren

Beziehen wir unsere Informationen online, dann gehören wir eher zu denen, die die Maßnahmen in der Coronakrise kritisch sehen. Dieses abstrakte Bild legt eine Studie der TU Ilmenau nahe, die repräsentativ ausgewertet hat, was die Menschen über die Grundrechtseinschränkungen denken. Ob sich dieses Bild halten lässt, dazu wird es intensiverer Untersuchungen bedürfen, weshalb sich wohl auch die Wissenschaftler aus Ilmenau recht vorsichtig äußern.

Fakt ist aber: Wer viel online unterwegs ist, der hat es derzeit schwer, zwischen seriösen Quellen und solchen zu unterscheiden, die nur den Anschein einer Verlässlichkeit erwecken. Gerade in schwierigen Zeiten wird der Ton schnell rau. Der Grund liegt auf der Hand: Viele Menschen fühlen sich unverstanden und nicht ernst genommen. Das wird verschärft von Verwirrung stiftenden Verlautbarungen aus Regierungszentralen und Bildern von Politikern, wie zum Beispiel Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), die sich im voll besetzten Fahrstuhl nicht an ihre eigenen Regeln halten.

Was eine solche Mischung auslöst, die sich binnen Minuten in sozialen Netzwerken verbreiten kann? Alle Politiker werden wegen einzelner Politiker als unglaubwürdig deklariert. Die Bilder brennen sich in den Köpfen der Menschen ein, die gerade um ihre wirtschaftliche Existenz und den familiären Zusammenhalt fürchten. Das – in Verbindung mit einer oft katastrophalen Informationspolitik von Robert-Koch-Institut und Regierungen – erzeugt eine Welle von Verschwörungstheorien.

Diese gefährliche Entwicklung muss zwingend in den Blick genommen werden, damit Menschen mit berechtigten Sorgen weiter durchdringen; denn die meisten berechtigten Zweifler sind keine Verschwörungstheoretiker, sondern zumeist Menschen mit nachvollziehbaren Existenzängsten.

f.klaus@tlz.de