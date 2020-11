Leitkommentar zum Corona-Lockdown: Vier Wochen Bedenkzeit müssen reichen

Die Freiheit der Kunst wird in unserer Verfassung als ein Grundrecht (Art. 5 GG) garantiert, durch die Lockdown-Beschränkungen jedoch auf unerträgliche Art unterbunden. Als sei Kultur ebenso disponibel wie der Gang ins Casino, ins Schwimmbad oder Bordell. Verdammt: Lieber würd’ ich aufs Haareschneiden verzichten als auf Theaterbesuche und mich dann eben am Ticketshop – auf Abstand, versteht sich – als Hippie einreihen.

Nein, zum Spaßen ist mir da gar nicht zumute. Sondern ich beharre vollen Ernstes auf meinem Recht auf kulturelle Bildung, wie ich sie in Theatern und in Museen erfahre. Denn für mich ist die Kunst natürlich ein Lebensmittel; der Unterschied im Corona-Gefährdungspotenzial zwischen einem Museum und einem Supermarkt – ob ich vor echten Blechdosen mit Campbell’s Soups stehe oder einem Siebdruck von Andy Warhol – erschließt sich mir nicht. Selbstverständlich müsste der besorgte Staat auf Schutzvorkehrungen in Kultureinrichtungen pochen. Kontinuierlicher (Frisch-) Luftaustausch, Maskenpflicht und Abstandsregeln sind akzeptabel, ein Total-Lockdown ist es nicht.

In einem Land, das angeblich von einem Volk der Dichter und Denker bewohnt wird und das seinen Zusammenhalt jahrhundertelang als „Kulturnation“ definiert hat, dürfen in Krisen Kunst und Kultur nicht leichtfertig geopfert werden. Denn sie markieren den zivilisatorischen Unterschied zum Reich der Tiere, in dem allein die Devise vom Fressen und Gefressen-Werden gilt. Solidarität, Empathie, Ästhetik – alles, das Menschlichkeit ausmacht – erfahren und lernen wir aber im Theater als einem „Gesellschaftslabor“, das uns notabene nebenbei zu unterhalten versteht.

Maximal vier Wochen Bedenkzeit müssen genügen; danach muss klar sein: wie wir es schaffen, auf möglicherweise unabsehbare Zeit mit dem Virus zu leben, ohne an Seele und Geist zu verkümmern.

