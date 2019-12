Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehr als Sport

Diese Fragen müssen sich in der aktuellen Klima-Diskussion alle Wintersport-Orte stellen, auch Oberhof: Sind Wettkämpfe in Regionen, in denen der Schnee ausbleibt, noch vertretbar? Steht der energetische Aufwand in einem gesunden Verhältnis zum Nutzen? Lohnen sich die immensen Anstrengungen für ein paar Tage spannenden Biathlon-Wettstreit?

Die Antworten für Oberhof können nur lauten: Ja, unbedingt.

Der Weltcup ist für Thüringen viel mehr als ein sportlicher Höhepunkt. Von den Millionen-Einnahmen partizipiert die gesamte Region, von der weltweiten Werbung das ganze Land. Und der Nachwuchs der Wintersport-Vereine erfährt durch die Erlöse im Hüttendorf beträchtliche Unterstützung.

Aller Traditionsverbundenheit zum Trotz – Oberhof stellt sich im Vorfeld der Weltmeisterschaften 2023 auch für die Zukunft auf. Das Schneedepot wird überdacht, so dass nahezu 90 Prozent des kostbaren Weiß’ den Sommer überstehen kann. Somit muss in schneearmen Wintern weniger Kunstschnee produziert werden, und den Organisatoren bleibt das wochenlange Zittern um die Austragung des Weltcups erspart. Zudem sollen die Sportstätten durch die Integration nachhaltiger Energiequellen klimaneutral betrieben werden.

Vorhaben, deren Umsetzung mindestens genauso wichtig ist, wie das Erreichen sportlicher Ziele. Denen hinken die deutschen Biathleten aktuell zwar noch hinterher. Aber vielleicht gelingt ihnen ab heute in Frankreich die Trendwende. Ein paar Lichtblicke in den Alpen würden auch den Kartenvorverkauf im Thüringer Wald sicherlich noch einmal ankurbeln.