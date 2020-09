Meine Meinung: Heiliger Sankt Florian…

Die Stimmung im Land lässt sich mit den ‘fünf U’ beschreiben: Ungewissheit, Unsicherheit, Unbehagen, Unruhe und politische Unzufriedenheit. – Der Satz ist alt und er passt immer. Er stammt vom großen Kernkraftfreund Franz Josef Strauß. Zu seiner Zeit war schon verdächtig, wer Atomkraft sagte. Mit Worten wird Politik gemacht. Kernkraft, das klang so kernig, kräftig – und zugleich harmlos und ungefährlich.

Die Zeiten, als Politiker vom Schlage Strauß im Westen ihre bisweilen prädemokratische Energiepolitik auf den Weg brachten, sind lange vorbei. Übrigens: Der Ost-Glaube an eine atomar strahlende Zukunft war auch nicht besser.

Inzwischen ist es so weit gekommen, dass der grüne Landesvater von Baden-Württemberg erklären muss, warum die Endlagerung eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist – während auch ein paar vorpreschende Unionisten meinen, sie ginge das nichts an. Frei nach dem Hilferuf an Sankt Florian: Verschon mein Haus, zünd andre an.

Die Endlagerfrage ist noch lange nicht gelöst. Derzeit ist gerade mal klar, wo es keinen guten Untergrund für die strahlenden Überbleibsel einer vermaledeiten Energiepolitik gibt. Und ein wenig wissen wir jetzt auch, wo es möglicherweise ginge… Auch in Thüringen.

Das Grundproblem liegt in der Vergangenheit: Eine Generation, die längst abgetreten ist, hat sich von Anfang an vor der Verantwortung gedrückt in dieser Frage. Wenn es je wieder ein Projekt von nur annähernd gleicher Tragweite geben sollte, dann bitte nur, wenn vorher feststeht, was mit den Hinterlassenschaften geschieht. Die Endlagersuche wird jetzt für viel Ungewissheit, Unsicherheit, Unbehagen, Unruhe und Unzufriedenheit sorgen. In ganz vielen Regionen Deutschlands, auch hierzulande. Niemand will den Atommüll der Vorväter haben. Aber exportieren ist auch keine Lösung.

