Meine Meinung: Tatkräftiges Dorf

Für Schlagzeilen ist Thiemendorf in den Vorjahren immer wieder gut gewesen. Eine funktionierende kleine Dorfgemeinschaft, die sehr genau weiß, was sie will und auch was sie nicht will. Und die viel selbst dafür tut, dass ihre Heimat lebenswert ist und bleibt. Natur pur, Geschichte, Tradition, Feuerwehr und vor allem Gemeinschaft – all das macht den kleinen Ortsteil der Gemeinde Heideland aus. Und darauf sind die Thiemendorfer stolz.

Lange hatte Thiemendorf darum gekämpft, dass der Kindergarten im einstigen Schulhaus erhalten bleibt. Vergeblich. Dann sollte dem Ort noch der einzige kommunale Treffpunkt mit dem alten Schulgebäude und dem Feuerwehrgerätehaus gleich nebenan genommen werden. Der juristische Streit darum mit der Gemeinde ist beigelegt, mit Hilfe von Vermittlern eine friedliche Lösung gefunden, die der Heideland-Gemeinde wie dem Leben im Ortsteil gerecht werden kann. Jetzt wird wieder nach vorn geschaut und angepackt.

Thiemendorf hat viel vor. Im nächsten Jahr wollen die Bewohner die urkundliche Ersterwähnung ihres Dorfes vor 900 Jahren feiern. Bis dahin soll auch der erste Abschnitt für den Umbau des alten Schulhauses zum Dorfgemeinschaftshaus möglichst weit gediehen sein. So hat es sich der Feuerwehr- und Heimatverein, dem allein 51 der etwa 200 Einwohner angehören, vorgenommen.

Wer die Thiemendorfer kennt, der kann zuversichtlich sein. Was sie sich vornehmen, werden sie mit vereinter Kraft auch schaffen.