Meine Meinung: Trumps Horror-Show

Was 1960 mit dem vergleichsweise züchtigen Kräftemessen zwischen John F. Kennedy und Richard Nixon verheißungsvoll begann, landete 60 Jahre später beim Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden am Tiefpunkt der Geschmacklosigkeit.

Wer, außer Liebhabern von Reality-Schreihals-Shows, wird sich das, was in Cleveland über die Bühne gegangen ist, noch einmal antun wollen? Wie Trump seinen Kontrahenten Joe Biden mit Zwischenrufen und unflätigen Beleidigungen provozierte, setzte neue Maßstäbe der Zerstörungswut im demokratischen Diskurs. Verlierer sind vor allem die Wähler. Gewonnen hat in gewisser Weise Joe Biden. Es gelang ihm, das von Trump erzeugte Bild eines senilen, von der Parteilinken ferngesteuerten Kandidaten zu korrigieren. Wortwahl und Gestus wiesen den 77-Jährigen als den einzigen Erwachsenen im Raum aus. Nicht immer. Aber meistens.

Amerikas lädiertes Ansehen in der Welt hat durch die Horror-Show weiter gelitten. Selbst republikanische Wähler fühlten sich von Trumps Plattitüden und Gemeinheiten abgestoßen.

Wer den wilden Ritt vom Dienstagabend in Zeitlupe studiert, stellt bei Trump tiefe Resignation darüber fest, dass über die Hälfte der Amerikaner ihn in die Wüste wünscht.

Hat er die Wahl verloren gegeben? Plant er den großen Knall? Anders ist kaum zu erklären, dass er vor einem Millionenpublikum mit der Nichtanerkennung des Wahlergebnisses droht. Zudem spielt er mit dem Gedanken an eine gewalttätige Bekämpfung eines Resultats, das nicht ihn als Sieger ausweisen sollte.

Seine Lockrufe an die neonazistische Schlägertruppe der „Proud Boys“, sich um den Wahltag herum „bereitzuhalten“, ist das Schäbigste, was seit langer Zeit aus dem Mund eines amerikanischen Präsidenten gekommen ist.

