Meine Woche: Eine Geste der Menschlichkeit

Der politische Aufreger der Woche fand nicht in einem der Kommunalparlamente statt, die etwa in Katzhütte, Saalfeld oder Drognitz durchaus Bemerkenswertes beschlossen, sondern schon am Montag auf dem Platz der Opfer des Faschismus in Rudolstadt. Für alle, die es nicht mitbekommen haben: Zwei ältere Herren legten dort bei der offiziellen Gedenkveranstaltung der Stadt für die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft auch ein Gesteck der AfD-Stadtratsfraktion ab, das von anwesenden Antifa-Jugendlichen erst zerschnitten und dann weggeworfen wurde. Oliver Weder, Chefdirigent der Thüringer Symphoniker, Kreistagsvorsitzender und SPD-Mitglied, stellte es „als Zeichen guten Willens“ wieder auf - und erntete einen gewaltigen Shitstorm von Linksaußen, in dem es vor Faschisten nur so wimmelte.

Was man dem gemeinen Antifaschisten nicht vorwerfen kann, denn er braucht das Feindbild als Rechtfertigung seiner Existenz. Schlagt die Faschisten, wo ihr sie trefft. Da sind Streuverluste inbegriffen. Opfer des SED-Regimes können ein Lied davon singen. Ganze Arbeiteraufstände wurden seinerzeit von „faschistischen Provokateuren“ angezettelt, um blutig niedergeschlagen zu werden. Dabei wäre gerade Die Linke gut beraten, auf Nuancen zu achten. Sie wurde jahrelang angefeindet, weil sie in ihren Reihen neben Polizisten, Hochschullehrern und Unternehmern eine kommunistische Plattform duldete. Den AfD-Stadträten wird vorgeworfen, dass sie für eine Partei kandidierten, in der es neben Polizisten, Hochschullehrern und Unternehmern einen völkischen Flügel gibt. Dürfen sie deshalb nicht um die Opfer des Dritten Reiches trauern? Was für ein ignoranter Unsinn! Oliver Weder ist zu danken für eine mutige Geste der Menschlichkeit, die wenigstens versucht, die hoffähig werdende Ausgrenzung von großen Teilen der kleinstädtischen Gesellschaft zu stoppen und Gräben zuzuschütten, statt sie immer weiter aufzureißen. Eine weitere Polarisierung hilft einzig und allein den politischen Rändern, die schon jetzt im Thüringer Landtag die absolute Mehrheit hätten, wenn sie denn miteinander könnten. Ich wünsche mir ein starkes Zeichen des Miteinanders aus der Mitte des Rudolstädter Stadtrates. Toleranz ist keine Einbahnstraße. Schönes Wochenende!