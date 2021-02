Nach dem Plan nächster Streit

Gerlinde Sommer zum Rahmenplan in der Pandemie.

Jüngst war vor allem davon die Rede, wer bei SPD und Grünen mit der Thüringer Pandemiebekämpfung unzufrieden ist. Und immer wieder stand der Ministerpräsident – bekanntlich von den Linken – in der Kritik. Interessant ist an dem Streit nicht nur das Gesagte, sondern auch,wer was sagt.

So schwingt bei den Betrachtungen von Thomas Hartung (SPD) mit, dass er vor elf Jahren den Linken den Rücken kehrte, nicht nur, aber auch wegen des Mannes, der seit 2014 MP ist. Und als Arzt, der zugleich Bildungspolitiker in seiner Faktion ist, sieht Hartung sich zu doppelt profunder Kritik berufen.

Anders verhält es sich mit den Grünen, bei denen Astrid Rothe-Beinlich ebenfalls deutliche Worte in der Sache fand. Im Kabinettsentwurf wird eigens auf den Grünen-Vorschlag zur Berechnung eines neuen Indexes eingegangen, zugleich aber auch betont, dass dabei eine Reihe von Faktoren zu beachten seien. Von SPD-Seite fließt in das Papier vor allem ein, was Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee zur Exitstrategie formulierte. Hartung ist außen vor.

Während in der Landtagspolitik – auch in Fraktionen, auf die sich die Regierung stürzt – geholzt wird, arbeiten jene, die dem Thüringer Kabinett die Vorlage zu erstellen haben, weit weniger mit der Streitaxt. Vielmehr setzen sie auf ein gemeinsames, ein einvernehmliches Vorgehen. Zentral bei alledem ist, dass Thüringen mit dem jetzigen Orientierungsrahmen die nächsten Monate im Blick hat – und nicht nur den Zeitraum von einer Konferenz auf Bundes- und Landesebene zur nächsten. Allerdings eskaliert bestimmt schon bald der nächste Streit. So ist das bei Rot-Rot-Grün und im Kabinett von Bodo Ramelow.

So erreichen Sie die stellvertretende TLZ-Chefredakteurin Gerlinde Sommer: g.sommer@tlz.de