Otto und die Luftpumpe

Bodo Baake über den Osten.

Nun ist es also passiert. Sachsen-Anhalt, der kleinsten Bundesländer eines, hat gewählt. Was hätte es sonst auch tun sollen? Kalendarisch und parlamentarisch war das eine klare Sache, aber die politische Gemengelage war unklar – und ist es wohl noch. Deshalb hatten die Bundeslautsprecher der Parteien schon im Vorfeld abzuwiegeln versucht: Sachsen-Anhalt sei keine Blaupause für die Bundestagswahl im Herbst, es sei nur e i n Bundesland und zwar siehe oben, dann auch noch im Osten, der ticke sowieso anders, und der Osten und die AfD, das wäre ganz und gar eine besondere Geschichte. So!

Es klang wie ein Duett aus Pfeifen im Walde und vorauseilender Schadensbegrenzung. Und ein bisschen klang es auch nach Jogi Löw, dem Bundestrainer, nach den Testspielen der Fußball-Nationalmannschaft: Kein Grund zur Aufregung, noch ein wenig Nachjustieren, Feinabstimmung, den einen oder anderen neuen Spieler ausprobieren … Das klang nach Dänemark und Lettland. Nur nicht ganz so baltisch oder so skandinavisch. Also nach Sachsen-Anhalt gegen Dänemark-Lettland 1:1. Allerdings mit mehr Bauhaus als Ikea und mehr Gustav Adolf Schur aus Magdeburg als dem bei Lützen gefallenen Gustav Adolf Wasa. Heute aber werden sie sich in der Landeshauptstadt wohl eher Otto von Guerickes erinnern, um sich mit dessen Luftpumpe wieder aufzublasen. Wie sind wir jetzt eigentlich darauf gekommen? Ach so: die Bundesländer. Die kleinen und die großen und die mit dem Bindestrich in der Mitte. Über die haben wir kürzlich gelesen, dass man Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein einfach hinnahm wie ein Naturereignis. Erst später lernte man, dass das politisch gewollte Kompromisse aus historischen Fatalitäten waren. „In den Bindestrichen … verbarg sich der ganze Bruch, die ganze am Verhandlungstisch erstellte Neuordnung des Landes … auch jenseits der frisch gezogenen Grenze, wie es die Namen Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern zeigten. Die zusammengesetzten Bundesländer waren gar keine Einheiten, sondern junge historische Konstrukte, auch wenn ihre Länge und Vielsilbigkeit … das Verbindliche, das Amtliche der Namen sogar zu unterstützen schienen.“ So gesehen sind diese Bundesländer Sammelbegriffe für gewesene Hoheitsgebiete. Thüringen kam ohne Bindestrich davon – es wären ihrer einfach zu viele geworden.