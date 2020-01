Meine Meinung: Reich an Staumauern

Wer vom Stau bei Schleiz hört, denkt zuallererst an Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn. Dabei ist Schleiz seit dem neuen Jahr die Stadt in Deutschland, die auf ihrem Gebiet die (wohl) meisten Staumauern von Talsperren zählt. Gleich vier an der Zahl.

Die Kreisstadt ist zum Jahreswechsel flächenmäßig um 16,4 Prozent gewachsen. Und das gerade mal bei einem Zuwachs von 80 Einwohnern, die im neuen Ortsteil Burgk mit Burgkhammer und Isabellengrün leben. Welche Herausforderung das Plus an Fläche bedeutet, wird sich spätestens dann zeigen, wenn es einen richtigen Winter mit viel Schnee gibt. Denn das Straßennetz von Schleiz ist bereits vor einem Jahr gewachsen, als die Rennstadt die Gemeinde Crispendorf mit Dörflas und Erkmannsdorf übernommen hat. Auch bei der Pflege kommunaler Grünanlagen kommt auf den städtischen Bauhof mehr Arbeit zu. In der nächsten Zeit wird sich auch in Neustadt, das mit Linda, Dreba und Knau zum Jahreswechsel kräftig eingemeindet hat und nun 9290 Einwohner zählt, zeigen, wie die flächenmäßig gewachsenen Städte im Saale-Orla-Kreis mit ihrer neuen Verantwortung und den Finanzen zurechtkommen. Im Zweifelsfall wird sich die Landesregierung etwas einfallen lassen müssen, die die Kommunen zur Gebietsreform animierte.