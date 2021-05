Schwarzer Tag für die Union

Nils R. Kawig kommentiert den CDU-Richtungsstreit.

Mario Voigt ist nicht zu beneiden. Als Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion möchte er die frühere „Thüringenpartei“ gern zu alter Größe führen, aber scheitert dabei an Kleingeistern in den eigenen Reihen. Schlimmer noch: Jetzt muss Voigt auch noch erklären, warum er die Querulanten nicht in den Griff bekommt.

Mindestens drei, vielleicht sogar vier CDU-Abgeordnete sehen nicht ein, warum sie für die Auflösung des Landtags stimmen sollen. Sollten sie sich tatsächlich widersetzen, kann es passieren, dass keine ausreichend große Mehrheit für die Auflösung zustande kommt und die geplante Landtagswahl im September platzt. Das wäre eine Blamage.

Voigt müsste sich Führungsschwäche vorwerfen lassen. Die CDU hätte ein Glaubwürdigkeitsproblem. Und in der Folge würde Thüringen wieder einmal in den Fokus der Öffentlichkeit rücken. Vielleicht ist das ein gefundenes Fressen für diejenigen, die aus Stimmung Stimmen machen. Aber die meisten hätten nichts zu gewinnen.

Das Absurde ist: Die CDU-Abweichler zementieren mit ihrer Blockadehaltung die aktuellen politischen Verhältnisse im Land. Indirekt sorgen sie dafür, dass Rot-Rot-Grün als Minderheitsregierung erhalten bleibt, Bodo Ramelow in der Staatskanzlei weiterhin das Sagen hat und die CDU zum Zuschauen verdammt ist. Nichts davon können die Herren Heym, Kellner und Kowalleck ernsthaft wollen.

Es sei denn, es ist ihre Absicht, den seit Jahren schwelenden Richtungsstreit innerhalb der Thüringer CDU zu beeinflussen. Stichwort: mehr Offenheit gegenüber der AfD. In diesem Fall müssen sich die Abweichler aber fragen lassen, ob sie noch der richtigen Partei angehören.