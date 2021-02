Sinne im Zeitenwandel

Da sind wir wieder. Auch die Einwürfe melden sich aus der Zwangspause des Computer-Lockdowns zurück. Wir wissen nicht, wie es Dir, verehrter Leser, ergangen ist, aber uns haben sie gefehlt. Irgendwie. Zwar haben wir versucht, in dieser Zeit über diese Zeit nachzudenken, aber viel ist dabei nicht rumgekommen. Eigentlich haben wir nur aus dem Fenster geblickt und unserem Haupthaar beim Wachsen zugesehen. Zu beobachten, wie der Schopf größer und das Antlitz darin immer kleiner geworden ist, hat uns durchaus auch beunruhigt.

Vor allem aber sind wir gewahr geworden, dass rings um uns eine neue Ruhe herrscht. Über Straßen und Plätzen, in Fußgängerzonen und Ladenpassagen steht wie unsichtbarer Nebel eine neue Stille. Kaum noch Verkehrslärm, kein Kindergeschrei von den Spielplätzen und keine Fahrstuhlmusik mehr in den Kaufhäusern.

Und es riecht auch anders. Aus den Fritteusen des Asia-Imbiss und der Döner-Buden wabern keine gesättigten Fettschwaden, kein Glühweindunst weht über die Marktplätze und die Autoabgase halten sich zur Entlastung der Emissions-Messstellen auch an ihre Grenzen. Es mag durchaus sein, dass die Schutzmasken, die wir zu tragen genötigt sind, nicht nur virologische, sondern auch olfaktorische Bremswirkungen haben, aber die Umwelt atmet schon mal auf. Weil jedoch immer irgendwer irgendetwas zu meckern haben muss, meldet sich hier unser Gedächtnis zu Wort. Und merkt an, dass Geräusch und Geruch ganz wesentliche Werkzeuge seines Erinnerungsvermögens sind. So! So ist unsere frühe Kindheit zum Beispiel von dem Duft der Kaffeebohnen durchzogen, die Großmutter röstete. Und das Zuschlagen einer Tür hinter der ersten Liebe hallt bis heute durch unser Leben. Es war sozusagen nachhalltig.

Das empfanden auch die Franzosen so, die von derlei Dingen einiges verstehen: Sie stellten dieser Tage Geräusche & Gerüche als kulturelles Sinnes-Erbe unter Schutz. Vorerst nur auf dem Lande, wo die Hähne kräh’n.

Das ist für Deutschland bis jetzt nur schwer vorstellbar, wo aus der Stadt zugezogene Rentner die Weckrufe der Gockel des Dorfes immer wieder juristisch zum Schweigen bringen wollen. Doch nach Corona, so sagt man, ist die Welt eine andere als davor. Es scheint, als stünde sie sogar vor einem Sinneswandel.