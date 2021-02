Sogar die Eliten brauchen Hilfe

Mal ehrlich: Bei all den Schulthemen, die uns während der Corona-Pandemie beschäftigen, dürfte die Zukunft der Spezialgymnasien nicht unsere größte Sorge sein. Aber bei genauerer Betrachtung greift das zu kurz. Denn gingen uns diese neun Einrichtungen verloren, wäre die Thüringer Schullandschaft ärmer – und um eine ihrer herausragenden Besonderheiten beraubt.

Denn tatsächlich kann sich Thüringen mit seiner Begabtenförderung brüsten. Wer ein musisch, naturwissenschaftlich oder sportlich besonders talentiertes Kind hat, kann es unterschiedlich stark fördern lassen – entweder in einer Spezialklasse oder in einer Spezialschule, nur tagsüber oder in einem Internat, aber in jedem Fall in einer staatlichen Schule. Es sind eben nicht die sogenannten Privatschulen wie in anderen Bundesländern, die sich vorrangig um hochbegabte Mädchen und Jungen kümmern, sondern staatliche Einrichtungen. Das macht einen Unterschied, erst recht, wenn man bedenkt, welche Kämpfe dereinst ausgestanden werden mussten, um diese Schulen zu etablieren.

Erinnert sei beispielsweise an die Salzmannschule im Waltershäuser Stadtteil Schnepfenthal. Ohne die zündende Idee, dort besondere außereuropäische Sprachen zu unterrichten, gäbe es diesen jahrhundertealten Schulstandort vielleicht nicht mehr. Er hat aber seine Nische gefunden. Ein Glück für Thüringen. Ein Glück für sprachbegabte Jugendliche.

Corona stellt das komplette Schulsystem auf die Probe. Da muss es unser aller Interesse sein, diese Krise möglichst unbeschadet zu überstehen, egal welche Schulform unsere Kinder besuchen.

Sorgen um die Begabtenförderung in Thüringen