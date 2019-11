Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Steiniger Weg nach Stuttgart

Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Dieser Spruch hat selten besser gepasst als beim Leipziger Bundesparteitag der CDU. Die Frau, die inzwischen unter ihrem Kürzel AKK bekannter ist als unter ihrem vollen Namen Annegret Kramp-Karrenbauer, hat mit ihrer klaren Ansage einen Punktsieg errungen: Entweder wir entwickeln das, was ich skizziert habe, zusammen oder wir lassen es und ihr sucht euch eine andere Person für die Parteispitze und wohl auch für die Nachfolge von Angela Merkel… Die Herren – und es sind ja nicht wenige, die sich selbst für besser geeignet halten – waren verblüfft. Das nun sagt vor allem etwas darüber, wie wenig die Beteiligten AKK studiert haben: Sie kann klare Kante. Das entspricht ihrem Naturell, sonst hätte sie schon bei der Vorsitzendenkür nicht obsiegen können.

Klar, dass Herr Merz hofft: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Aber glaubt er wirklich, dass es beim Stuttgarter Parteitag 2020 um ein Duell geht, in dessen Mittelpunkt AKK und er stehen? Tatsächlich sind die Herren Laschet und Söder sehr viel eher in den Fokus gerückt – noch vor Spahn… Söder macht, seit er CSU- und Bayern-Chef ist, jedenfalls eine gute Figur; er hat die Radikalismen hinter sich gelassen, ist zum Staatsmann gereift und ist scharf, wo er Gefahr sieht: die AfD sei „eigentlich die neue NPD“ sagt er. Hoffen wir, dass das auch jene Thüringer CDUler gehört haben, die in diesem Punkt wackeln und wanken...

Die allermeisten CDU-Mitglieder wollen jetzt kein einjähriges Schaulaufen auf dem Weg zur Kanzlerkandidatenkür. Die Delegierten in Leipzig haben deutlich gemacht, wofür sie inhaltlich stehen. Und sie haben sich eine Reihe von Aufgaben gestellt. Was sie nicht wollen: eine Urwahl. Die JU, die neuerdings so altväterlich daherkommt, ist – weil das Manöver so durchsichtig war – unterlegen.