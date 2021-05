Strahlendes Erbe

Sibylle Göbel zu Deutschlands Atommüll-Problem.

In Thüringen rumpelt es bekanntlich nicht nur oberirdisch, sondern auch unter der Erdoberfläche: Denken wir nur an die Schwarmbeben in Ostthüringen oder das Erdfallgebiet bei Elxleben. Fast jedes Jahr tut sich irgendwo im Freistaat plötzlich die Erde auf.

Schon allein wegen dieser unkalkulierbaren geologischen Bewegungen eignet sich Thüringen aus Sicht von Umweltministerin Anja Siegesmund nicht als Standort für ein Atommüll-Endlager. Selbst wenn der Freistaat über Wirtsgesteine verfügt, die Bedingung für die Deponierung des Abfalls sind.

Dennoch hat Thüringen gut daran getan, nicht gleich auf die Barrikaden zu gehen, als im Herbst die möglichen Suchgebiete für eine Lagerstätte benannt wurden. Wer nämlich ein faires Verfahren und eine wissenschaftsbasierte statt einer politischen Entscheidung fordert, der muss auch selbst die Spielregeln einhalten. Sprich: Der muss der Bundesbehörde zunächst alle Daten übermitteln, die zu Thüringens Geologie vorliegen. Wenn die Experten dann zu der Erkenntnis gelangen, dass sich Thüringen als Standort nicht eignet, dann ist das von ganz anderem Gewicht und Wert als eine bloß politisch motivierte Verweigerungshaltung.

Allerdings darf Thüringen auch nicht der Dumme sein, der mit gutem Beispiel vorangeht, aber womöglich den Kürzeren zieht. Deshalb sollten sich im Suchverfahren unbedingt auch Kommunen und Bürger Gehör verschaffen, die berechtigte Bedenken gegen die vorwiegend aus dem Westen Deutschlands stammenden Abfälle haben. Damit deutlich ist, dass eine ergebnisoffene Vorgehensweise der Landesregierung nichts mit Thüringer Duckmäusertum zu tun hat.

