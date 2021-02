Übrig bleiben nur Verlierer

Alle Augen richteten sich auf Thüringen: Was vor einem Jahr in Erfurt bei der Ministerpräsidenten-Wahl passierte, erregte die Gemüter. Deutschland-, europa- und sogar weltweit wurde über den „Dammbruch“ und seine Folgen berichtet. Thomas Kemmerichs Porträt, ein denkwürdiger Handschlag und ein Blumenstrauß vor Cowboystiefeln gingen als Fotos um die Welt. Dafür haben viele Beteiligte einen hohen Preis bezahlt. Eigentlich gab es nur Verlierer.

Allen voran haftet Thomas Kemmerich ein Makel an: Der einst so selbstbewusste Unternehmer mit FDP-Parteibuch ist leise geworden. Beinahe scheint es, als habe er den Absprung verpasst und klebe mehr aus Pflichtbewusstsein denn aus Überzeugung an seinen politischen Ämtern. Anders Mike Mohring: Der einstige Partei- und Fraktionschef der CDU spielt auf Landesebene keine Rolle mehr. Aber auch seine Nachfolger haben Kratzer abbekommen: Christian Hirte darf kein Ostbeauftragter mehr sein; und Mario Voigt fällt es schwer, die richtige Balance zwischen der Unterstützung von Rot-Rot-Grün und Oppositionsarbeit zu finden.

SPD und Grüne werden zunehmend marginalisiert. Nicht mal die AfD konnte aus ihrem Täuschungsmanöver vor einem Jahr Kapital schlagen: Sie hatte ihren großen Auftritt. Das war’s.

Und Bodo Ramelow? Ist immer dünnhäutiger geworden. Zwar darf er wieder das Land regieren, aber sein innerer Kompass leitet ihn neuerdings in die Irre. Das schlägt sich noch nicht in Umfragewerten nieder, kostet aber Sympathiepunkte. Und so droht bei der nächsten Landtagswahl ein ähnliches Ergebnis wie im Herbst 2019. Das sind schlechte Aussichten.

