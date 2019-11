Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unter uns gesagt: Wenn alle „schwarz“ sparen

Liebe Leserinnen,

liebe Leser!

Ich suche nie nach Schnäppchen im Netz. Dennoch habe ich jüngst einen gesponserten Hinweis auf Facebook erhalten, dass ich in einer heimischen Einkaufsmeile an der „Black Week“ teilnehmen solle. Tolle Sparangebote wurden versprochen. Ich habe der Firma geantwortet, dass ich nix vom „Black Friday“ und Konsorten halte. Ich verbinde den Schwarzen Freitag mit jenem Börsencrash vor bald 100 Jahren, als meinen Urgroßeltern das bisschen Ersparte zerrann und die Behandlung meines kranken Großvaters ein Vermögen – genau genommen ein Stückchen Land – kostete, weil Papiergeld so gut wie nichts mehr wert war.

Und jetzt wird der „Black Friday“ zur „Black Week“ ausgedehnt. Ich weiß, das hat auch damit zu tun, dass „Black Friday“ mittlerweile ein geschützter Begriff ist und Händler sich überlegen, wie sie das Thema nutzen können, ohne für die Schnäppchenangebote an Dritte Nutzungsgebühren bezahlen zu müssen.

Ich warte schon darauf, dass 2020 der „schwarze Monat“ und dann 2021 gleich das „schwarze Jahr“ ausgerufen wird. Immer billig. Und zwar oft ganz egal, unter welchen Bedingungen die Produktion vonstatten geht.

Die Textilfirma meldete sich via Facebook bei mir: Tatsächlich versuche man eben nicht billigst produzieren zu lassen, sehe sich aber auch genötigt, dem Kundenwunsch nach Preisknallern nachzukommen, damit die Käufer nicht vollends ins Netz abwandern. Deshalb würden in der „Black Week“ die Sachen mehr oder minder zum Einkaufspreis angeboten.

Das kann ja nicht die Lösung sein. Gefragt ist also eine aufgeklärte Kundschaft, damit wir nicht erst kaputt sparen, was wir vermissen werden: einen ansprechenden stationären Handel, der uns das nötige Geld wert ist.

