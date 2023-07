Leitartikel: Verantwortung erkennen

Fabian Klaus über die Anerkennung von Impfschäden.

Die Einordnung des Thüringer Gesundheitsministeriums ist zutreffend. Mit Blick auf die verabreichten Corona-Impfungen ist die Zahl derjenigen, die einen Impfschaden erlitten haben, gering.

Allerdings dauern die Anerkennungsverfahren grundsätzlich zu lange. Immer noch ist über mehr als 200 Anträge auf eine Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz aus dem Jahr 2022 nicht entschieden. Was das mit den Menschen macht, die sich in der Pandemie haben impfen lassen und jetzt unter den Nachwirkungen der Impfung leiden? Das kann wohl nur nachfühlen, wer betroffen ist.

Deshalb ist hier der Staat in der Pflicht, der die Impfung empfohlen hat. In Thüringen wäre zuvorderst die Gesundheitsministerin zu nennen – jedoch werden die Verfahren beim Landesverwaltungsamt, das dem Innenministerium nachgeordnet ist, geführt, das schon in anderen Corona-Themenbereichen nicht dafür bekannt ist, besonders schnell zu entscheiden. Welche Folgen das hatte?

Es mögen verhältnismäßig geringe Antragszahlen sein, was aber irrelevant ist. Denn: Hinter jedem dieser Anträge steckt ein persönliches Schicksal und kein Verwaltungsakt. Deshalb hat jeder Antragsteller auch ein Recht auf eine schnelle Entscheidung, die sich nicht monatelang hinzieht. Diese Verantwortung müssen die zuständigen Behörden erkennen, auch wenn Corona zunehmend aus der Wahrnehmung verschwindet. Die Aufarbeitung der Folgen ist noch lange nicht beendet.