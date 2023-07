Verhülltes Schweigen der öffentlich-rechtlichen Sender

Bodo Baake über eine undurchsichtige Nachrichtenlage in Russland.

Als zum Beispiel vor Jahren ein Kleinflugzeug aus Deutschland von einem verwirrten jungen Mann auf dem Roten Platz in Moskau gelandet wurde, reagierte der Kreml gelassen. Relativ gelassen. Er kann sich das bis heute leisten, weil er weiß, dass sein in Jahrhunderte gehülltes Schweigen bedrohlicher wirkt als jede nervöse Hast.

Das ahnt auch der aktuelle Hausherr Wladimir Putin und projiziert diese historische Gelassenheit gern in die endlos langen Korridore, die seine Besucher auf dem Weg zu Ihm durchschreiten müssen, mit himmelhohen Türen und an Konferenztischen von der Größe eines Tennisplatzes. So gab es denn auch nur eine kurze Irritation, als sein Dienstleister Prigoschin das berüchtigte Wagner-Regiment in Marsch setzte. Ins Nirgendwo oder nach Moskau, zu Putsch und Palastrevolte oder gleich zur Parade? Nichts davon! Nichts davon fand statt, es handelte sich nur um die russische Variante eines Hornberger Schießens. Eine gefakte Revolte. Putin ist wieder Herr im Hause.

Europa aber fragte sich einen Moment, was ist da los? Fällt das kleine Großmaul auf die Schnauze oder auf die Knie? Stehen die Oligarchen oder die Obristen mit Messern hinter der Tapisserie? Die Nachrichtenlage war für ein paar Tage etwas unübersichtlich. Und besonders war sie das für die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender.

Das „Gebührenfernsehen“ versuchte wieder einmal mit Hinweis auf seine aparte Situation, sich aus allem ‘rauszuhalten. Im Namen einer von Rundfunk- und Fernsehgebühren alimentierten Pflichtschuldigkeit zur objektiven Wahrheit, solange keine Kameras an der Kreml-Mauer, keine Mikrofone in der Fußgängerzone, keine O-Töne von Volkes Stimme und seiner Stimmung auch nicht. In Zeiten von professionellen Falschmünzern, von freischaffenden Erfindern und ihren Fake-News die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Und ganz besonders dann, wenn die Nachrichtenlage undurchsichtig ist. Das zu bewerten, wird man seinem Publikum zumuten und vor allem zutrauen müssen. Was geht im Kopf eines öffentlich-rechtlichen Fernsehbeamten vor, wenn er anstelle von Putin, Prigoschin und Wagner-Söldnern den liebenswerten Dauerbrenner „Giraffe, Tiger Co.“ ins Programm hebt. Vielleicht hat er das so bei Nestroy gelesen: „Wahrheit ist das Erhabenste, drum kann man’s nicht jedem auf die Nase binden.“

Und der Kreml schweigt dazu...