Wann, wenn nicht jetzt?

Elena Rauch über Schulen und Sommerkurse.

Schulalltag, wie war das doch gleich? Mancher Schüler kann sich kaum noch erinnern, wann er die letzten normalen Unterrichtswochen hatte. Kinder, die in den vergangenen zwei Jahren eingeschult wurden, haben von einem geregelten Schulalltag überhaupt keine Vorstellung. Die Lücken sind so groß wie die Frage, auf welchen Wegen man sie schließen soll. Ein freiwilliges Nachsitzen in den Sommerferien, wie es Einigen vielleicht vorschwebt, ist keine Lösung. Insofern ist der Ansatz, mit Sommerkursen eine Brücke zu bauen, sinnvoll. Die eigentliche Arbeit kann nur im Schulalltag passieren. Und das ist das eigentliche Problem.

Es fehlen bislang überzeugende Antworten, wie Schulen das stemmen sollen. Die Hoffnung, dass sich das eine oder andere Kursangebot in das Schuljahr hinein verstetigt, kann es nicht sein. Eine „Entrümpelung“ des Lehrplans eben so wenig, Schule ist auch Menschwerdung. Es fehlen vor allem Antworten, die über das kommende Jahr hinausreichen. Lernen in kleinen Gruppen zum Beispiel.

Jeder Lehrer wird nach diesem Corona-Jahr bestätigen, um wie viel effektiver das ist. Multiprofessionelle Teams an den Schulen könnten jetzt Vieles auffangen, die Forderung klingt inzwischen wie ein ewiges Mantra.

Das sind nur Beispiele, im Kern geht es um die Frage nach zeitgemäßer und gerechter Bildung, nach mutigen und intelligenten Zukunftsentwürfen. Und dafür müssen Länder und Bund viel Geld in die Hand nehmen. Viel mehr als die zwei Milliarden für das Nachholprogramm. Es kann nach diesem Loch, das Corona in Bildungswege gerissen hat, nicht nur um Schadensbegrenzung gehen.