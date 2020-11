Klare Kante: Warnung vor toten Orten

Jedes Jahr die gleiche Leier: Die Landesregierung entwirft einen Kommunalen Finanzausgleich. Und was machen Landkreise, Städte und Gemeinden? Sie laufen Sturm und klagen über Tricksereien bei den Berechnungen.

Diese altbekannten Verhaltensmuster verleiten dazu, derlei Kritik nicht mehr ernst zu nehmen. Aber das wäre ein verhängnisvoller Fehler. Häufig sind die Einwände nämlich durchaus berechtigt.

Natürlich gibt es auch unter den Kommunen schwarze Schafe. Das sind jene, die seit Jahren nicht in der Lage sind, mit den ihnen anvertrauten Steuermitteln verantwortungsbewusst umzugehen und deren Haushalte tiefrote Zahlen ausweisen. Hier wäre es beinahe egal, wie viele Millionen das Land zuschießt.

Aber das sind Ausnahmen.

In der Regel bemühen sich Bürgermeister und Landräte redlich. Dennoch reichen die Überweisungen oft hinten und vorne nicht. Das liegt nicht selten daran, dass Land und Bund Aufgaben auf die Kommunen übertragen, aber es mit der Kostenerstattung nicht allzu genau nehmen. Allein das zusätzlich nötige Personal lässt die Kämmerer schaudern, weil ihnen die Tarifsteigerungen für die Bediensteten über den Kopf wachsen.

Dabei muss allen Beteiligten daran gelegen sein, dass es Kreisen, Städten und Gemeinden gut geht. Wenn dort aus Geldnot Bibliotheken, Museen oder Schwimmbäder schließen müssen, wenn Kindergärten, Schulen und Straßen nicht mehr saniert werden können, werden Kommunen zu toten Orten.

Soweit darf es nicht kommen. Hier ist auch die Landesregierung in der Pflicht. Egal, wer künftig in Thüringen das Sagen hat. Eine der großen Herausforderungen der nächsten Legislatur wird es sein, den komplexen und für viele schon lange nicht mehr nachvollziehbaren Finanzausgleich so zu reformieren, dass es endlich transparent und gerecht zugeht. e.otto@tlz.de