Warnungen beachten

Die Verwaltung des Saale-Orla-Kreises hat noch einmal Glück gehabt. Der „vorzeitiger Maßnahmebeginn“ in der Schulsozialarbeit ist nach Ansicht des Bildungsministeriums möglich – weil es ein Auge zudrückt.

Bei dem Plan, den die Verwaltung dem Jugendhilfeausschuss und nach dessen Absegnung dem Ministerium vorgelegt hat, waren es wohl zwei Augen. Denn mit acht Doppel- und Dreifachbeauftragungen eines Schulsozialarbeiters hat die Verwaltung die Ausnahme zur Regel gemacht. Wie der neue Antrag aussehen wird, ist spannend. Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass sich das Ministerium etwas dabei gedacht hat, einen Schulsozialarbeiter an nur einer Schule sehen zu wollen. Es geht schließlich um die Qualität, nicht um das nette Aussehen einer flächendeckenden Schulsozialarbeit auf dem Papier.

Andererseits ist davon auszugehen, dass die Landkreisverwaltung aus der Not heraus gehandelt hat, weil eventuell schlichtweg nicht genug Geld vom Land zu bekommen ist oder davon ausgegangen wurde, nicht genügend Fachkräfte über die Freien Träger gewinnen zu können. Denkbar ist auch eine gewisse Bequemlichkeit, schließlich gab es die Doppelbeauftragungen bereits in der Vergangenheit. Dieses Konzept zu reaktivieren macht weniger Arbeit, als alles neu zu konstruieren.

Fraglich aber bleibt, wieso der Jugendhilfeausschuss mit nur einer Gegenstimme – von Frederik Thieme – die Pläne der Landkreisverwaltung absegnete. Schließlich warnte Frederik Thieme als Ausschussmitglied und erfahrene Fachkraft in der Schulsozialarbeit vor massiven Qualitätseinbußen in jener. Wahrscheinlich ist es besser, in solchen Sachen auf die Fachkräfte zu hören.