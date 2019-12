Wenig auffällig

Dem bundesweiten Aufruf zum Protest der Landwirte haben sich auch Bauern aus der hiesigen Region angeschlossen. Allerdings war das eher wenig auffällig.

Es kann sein, dass auch die fehlende Umgehungsstraße in Schleiz dafür sorgt, dass der Traktor-Flashmob im Feierabendverkehr der Kreisstadt unterging. Zwar ist es für diese Jahreszeit nicht alltäglich, dass mehrere Traktoren an den Ampeln der Kaufhauskreuzung hintereinander stehen und einige auch ein im Dunkeln eher schlecht lesbares Transparent an ihren Gefährten befestigt hatten. Das war es dann aber auch schon. Denn zur Erntezeit im Sommer sind solche Traktorrudel durchaus ein bekanntes Bild.

Als stiller Beobachter kamen mir Zweifel auf, ob diese Landwirte wirklich ein Interesse an dem Protest haben. Eigentlich kenne ich Landwirte als eher resolut, unnachgiebig, direkt und wenn nötig laut. Aber nur wenige Fahrer ließen an der Kaufhauskreuzung eher schüchtern und kurz die Hupe ihrer Traktoren erklingen. Auch die von mir beobachtete Route war nicht spektakulär. Von Oettersdorf her kommend, geschwind über die Kaufhauskreuzung und ab in Richtung Heinrichsruh verschwinden. Ein wenig Zur Aufmerksamkeit verholfen hätte da wohl die Schrittgeschwindigkeit, aber auch dieses Mittel wurde nicht genutzt.