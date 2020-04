Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wenn Ordnung zum Problem wird

Nach wie vor zu kämpfen hat der Kommunalservice Weimar im Wertstoffhof. Weil die Kompostanlage geschlossen und das Abholen von Sperrmüll ausgesetzt sind, viele Weimarer aber Wohnung, Haus und Garten aufräumen oder herrichten, ist das Aufkommen weiterhin viel höher als sonst.

In dieser Woche wurde es einmal personell so eng, dass der Wertstoffhof früher geschlossen werden musste. „Wir wollen ihn so lange wie möglich offen halten“, sagt Abteilungsleiter Holger Enders. Weil er weiß: Was einmal zum Abtransport ins Auto eingepackt wurde, landet bei verschlossenen Toren an der Industriestraße in der Natur.

Aber er hat eine Anregung: Was ohnehin über Jahre ungenutzt herumstand oder frisch im Garten gezupft und abgemäht wurde, könne noch ein paar Wochen vor Ort bleiben – bis sich die Situation vielleicht etwas normalisiert hat.